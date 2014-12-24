新债招标：中国两年期国债中标利率3.39%，低于预期--业内人士

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海12月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的250亿元人民币两年期固息国债，中标利率为3.39%，低于此前3.43%的市场预测均值。
业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.47%，投标倍数为1.96倍。
该期债为财政部今年第30期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。
上述债利息按年支付，12月25日开始计息，招标结束至12月26日进行分销，12月30日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)