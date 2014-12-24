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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 10:35 BJT

新债招标：中国两年期国债中标利率3.39%，低于预期--业内人士

路透上海12月24日 - 业内人士周三透露，中国财政部稍早招标发行的250亿元人民币两年期固息国债，中标利率为3.39%，低于此前3.43%的市场预测均值。

业内人士并透露，该期债边际中标利率为3.47%，投标倍数为1.96倍。

该期债为财政部今年第30期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率；全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。发行手续费为承销面值的0.05%。

上述债利息按年支付，12月25日开始计息，招标结束至12月26日进行分销，12月30日起上市交易。(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
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