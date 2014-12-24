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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 09:42 BJT

日本经济：财务大臣麻生太郎称企业加薪是“安倍经济学”能否成功的关键

路透东京12月24日 - 日本财务大臣麻生太郎周三敦促企业提高薪资以协助支撑民间消费，强调民间领域的这类配合是首相安倍晋三的刺激政策能否成功的关键。

他并重申必须推进财政改革，避免市场对日本财政失去信任。此前政府推迟了明年第二次上调消费税的计划。

“如果企业不展示合作意愿”并加薪，“安倍经济学的第三支箭不会成功”，麻生在记者会上表示。(完) (编译 戴素萍 审校 张涛)
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