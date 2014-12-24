台湾央行：91天期国库券决标贴现率在0.500%，高于预期

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透台北12月24日 - 台湾央行周三代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.500%，远高于市场预期。此得标利率较今年3月底标售同天期国库券决标贴现率0.388%走高11.2基点。
路透周二调查显示，此次91天期国库券决标贴现率将落在0.388-0.41%。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.415%，区间为0.200-0.500%。此期国库券银行业得标比重100%。
此期国库券投标总额为582亿台币，发行金额为300亿，投标倍数为1.94倍。
本期国库券将在周四(25日)交割，到期日为2015年3月26日。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2014年
12月24日 91 300 0.500 1.94
8月13日 182 200 0.410 4.36
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62(完)
*表不足额标售。
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路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)