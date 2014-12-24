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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 09:28 BJT

香港热股：绿城中国复牌开盘涨逾14%，宋卫平等向中交集团出售股份

路透香港12月24日 - 中国房地产商--绿城中国 周三复牌开盘涨14.35%，稍早称其主要股东宋卫平等以高溢价向中交集团出售股份。

绿城开盘报7.25港元，大市恒生指数 则开低0.19%。

绿城稍早称，公司主席宋卫平以及夏一波、寿柏年等同意以每股11.46港元，出售其所持绿城合共约5.249亿股股份予中交集团，总代价60.15亿港元。售价较绿城周一停牌前收市价6.34港元有80.76%溢价。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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