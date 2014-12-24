国际油市：美国原油期货守在57美元上方，受强劲经济数据支撑

欧洲汇市：英镑/欧元触及两周低位，因法国大选和欧洲央行消息提振欧元
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
美国石油协会(API)周二发布的数据显示，美国原油库存上周增加540万桶，汽油库存攀升550万桶。
参与路透调查的分析师预计，12月19日当周，美国商业原油库存料下降230万桶。
俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，该国今年原油出口预计将下跌4.3%至2.29亿桶，因国内需求上升和精炼厂加工量增加。
石油输出国组织(OPEC)代表本周对路透表示，OPEC阿拉伯成员国预计，明年底前全球原油价格料反弹至每桶70-80美元，因全球经济复苏将带动需求。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/洪曦; 审校 徐文焰)
路透伦敦4月25日 - 英镑兑欧元周二跌至两周低位，因在法国总统选举首轮投票过后，投资者释然，对欧洲的看法变得乐观，欧元重拾涨势。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)