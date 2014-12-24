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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 09:42 BJT

国际油市：美国原油期货守在57美元上方，受强劲经济数据支撑

美国石油协会(API)周二发布的数据显示，美国原油库存上周增加540万桶，汽油库存攀升550万桶。

参与路透调查的分析师预计，12月19日当周，美国商业原油库存料下降230万桶。

俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周二表示，该国今年原油出口预计将下跌4.3%至2.29亿桶，因国内需求上升和精炼厂加工量增加。

石油输出国组织(OPEC)代表本周对路透表示，OPEC阿拉伯成员国预计，明年底前全球原油价格料反弹至每桶70-80美元，因全球经济复苏将带动需求。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/洪曦; 审校 徐文焰)
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