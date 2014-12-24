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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 10:03 BJT

芝加哥期市：美国玉米升至五个月高点后转跌，小麦则连涨第二日

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           638.50     3.00  +0.47%    +0.99%     586.91   61
    CBOT玉米           413.25    -0.75  -0.18%    +0.67%     407.12   75
    CBOT大豆          1038.00    -0.50  -0.05%    +0.73%    1032.10   53
    CBOT稻米           $12.42    $0.00  +0.00%    -0.92%     $12.41   52
    美国原油           $57.00   -$0.12  -0.21%    +3.15%     $66.12   39
    汇率
    欧元/美元          $1.218   $0.001  +0.11%    -0.37%
    美元/澳元           0.811    0.001  +0.12%    -0.26%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/洪曦; 审校 张涛/张荻)
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