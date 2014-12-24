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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 10:40 BJT

韩国央行：2015年将维持宽松货币政策立场

路透首尔12月24日 - 韩国央行周三表示，2015年将维持宽松货币政策立场，指出韩国经济复苏将温和，通胀将维持在低位。

韩国央行在一份声明中称，若通胀压力上升，央行将降低“政策宽松力度”，并补充道，将“谨慎地”决定收紧政策，把各项指标都考虑在内。

该央行补充称，一旦韩元兑美元或日圆过度波动影响实体经济，将采取措施稳定市场。(完) (编译 李爽 审校 徐文焰)
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