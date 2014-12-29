港报财经评论：A股疯牛，美股慢牛--信报12月29日

A股疯牛，美股慢牛/习广思

香港的圣诞假期休市时，人民银行突施奇招，允许银行把同业往来存款纳入为正式的存款范围，但又毋须缴纳存款准备金，市场演绎为银行的贷存比率可降，因为比率所涉及的存款大幅增加了。中国内地券商估计，措施可令银行业额外放贷5.5万亿人民币，相当于降存款准备金率4%至5%。若果真如此，这份免费午餐充分反映中国刺激经济的决心，A股很难像中国内地一些媒体所预期的是一头慢牛，疯牛的格局较似样，波动难免。据人行的文件，今次变动涉及的资金包括证券及交易结算存放、银行间非存款类存放，以及其他金融机构和境外金融机构存放。

不过，事情仍有点“罗生门”，因为也有中国内地银行界人士指出，并未收到中银监的文件确认会改变贷存比率的计算方法。若真的是放宽信贷，则今次措施最受惠的公司有3类：一是存贷比率甚高，而又拥有不少非金融机构存款的内银；二是有大量存放存于银行的保险公司，它们或可因今次措施获得较高的存款利率；三是之前借贷困难及负债沉重的公司，可因借贷环境较前宽松而受益。上述消息在上周四已传出，上周四及上周五沪深300指数共升了6.7%，而自11月21日人行两年来首次减息以来，该指数共升了33.4%，很难说得上是慢牛了。在货币政策不断出台下，通常股市的波动性都会较大，情况就如2009至2012年间的美股，股市上升不是由盈利推动，而是游资令估值不断扩张。

相比之下，近两年美股的升势开始较为稳定，由企业盈利增长所推动，走进慢牛阶段。国家统计局于上周六公布的大型工业企业11月年盈利跌了4.2%，跌幅比10月扩大2.1%，可见A股近月的狂升，完全是由货币政策所推动，经济与企业盈利仍差。 金融市场的真真假假可能一时难辨，但望望上证综指的长期走势图，2012年至今年首季，在2,000点打了一个两年长的底，十分坚实；今年升了约50%后，进入了重要的阻力区，于2009、2010及2011年，上证均曾多番冲破3,000点，但最后都是无功回还，在3,000至3,500点形成一个长方形阻力区。上证综指上周五收报3,157点，若相信不能一举击破者，不妨酌量减持，靠PE扩张的股市始终较为波动。(B02)

.......................................................................

强美元明年反高潮?/苏子

以长线投资的角度而言，买入黄金由于要考虑到保险及储存的成本，倘若金价只能长期保持上落市的走势，欠缺一浪高于一浪的利好势头，那便可以肯定黄金绝对是一项负回报的投资项目！目前市场正在炒作环球经济不但无法出现恶性通胀，反而会继续通胀低迷，并且更有机会陷入通缩的泥沼里，这相当于对投资市场来说，即实质利率会上升；再加上市场预期美国或于明年上半年进入加息周期，这对于目前欠缺上升动力的黄金而言，更突显其负回报的特点。

前数年金价之所以一直被市场看好，主因与市场预期黄金能够对冲各国大印银纸后或会触发恶性通胀，以至金融市场再次出现重大动荡风险危机有关，但随着美国联储局结束所有QE措施及可能即将把息率调高，而市场所担心的金融市场黑天鹅事件却一直未出现，因此目前市场对黄金的看好情绪已经逆转；目前市场上不少投资者均相信，明年金价的走势将有甚高机会继续下跌，而目标将是失守1,100美元关口并朝着1,000美元心理关口迈进。不过，市场上却有分析师相信，明年美国除了不可能进入加息周期外，倘若油价保持低企，那联储局可能更有需要推出QE4，以对抗环球可能出现的通缩危机；Euro Pacific Capital的Peter Schiff及野村证券的Bob Janjuah也持有类似的观点，而亦相信出现此可能性不容抹煞。

此外，目前市场正一面倒看好明年美元的走势，看淡者已被视作“怪物”看待，基于炒汇是零和游戏，明年的汇市具备足够的诱因炒反市，即美元或来个不升反跌的反高潮，杀一众美元非常看好的投资者一个措手不及！至于触发屠杀美元看好的投资者的原因，自然是美国加息失败之余，更有可能推出QE4。虽然目前看来似乎是天方夜谭，但在市场一面倒看好美元下，投资者最好还是做好两手准备，明年不宜押重注单边赌美元升值。倘若美元一旦掉头下挫，相信目前深受不看好的投资者追捧的黄金，明年亦会来个反高潮，向上突破今年的1,388.93美元高位及展开牛市式的升浪，而不是下试1,000美元心理关口。(B09)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘