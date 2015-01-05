港报财经评论：金改令券商股商机处处--经济日报1月3日

金改令券商股商机处处/林瑞芬

昨日A股仍休市，但港股在中资股带领下攀升，大市成交额727亿港元。恒指收报23,857，涨1.1%；国指收报12,245，涨2.2%。中资股基本已上晒力，且看券商、内险、内银、内房股轮流狂野奔驰，昨又轮到内房股，中海外 、保利置业 、世房 、万科 涨8.6%至19%，保利上月推介时给予目标价3.8港元，昨高见此价，利润约15%，显见破降轨转强势，不妨以4港元为目标。中海外若破25港元，目标上望32港元。若未能突破，值博空间有限，昨收25港元。2015年港股有望挑战中期阻力25,000，目前主要阻力为24,200，守稳23,000可上试高位。国指突破12,000成功，向14,000推进作今年初步目标。

上周开始的展望篇，今日为最后一篇，集中探讨金改下，对中资股的刺激。无可否认，由于去年沪港通开通，券商股明显抽升，尽管今年升势或放缓，但仍有上升空间，因为中国内地的金改仍会陆续有来。去年上半年的券商创新大会延续新“国九条”，对证券行业未来发展所定基调，从十五个方面出台政策以开放证券业发展环境、鼓励经营机构创新，并制定了时间表落实任务日期，预计2015年将有更多详细的举措落实。继沪港通后，深港通启动的呼声也愈来愈高，若今年推行，中国股市可进一步开放。二来，A股市场于2015年可能进入期权时代，从去年12月证监会发布的《股票期权交易试点管理办法》和《证券期货经营机构参与股票期权交易试点指引》开始公开征求意见已有迹可寻。ETF期权或优先推出，会刺激股市交投。三来，去年底证监会已按照中国要求于11月底将发行注册制改革方案上报国务院，将在讨论完善后发布，注册制推出只是时间问题，加上，新三板制度料完善扩容，国企改革带来并购重组活动、混合所有制改革，将令券商的投行业务有更多商机。四来，A股有条件回复T+0制度，换手率若从此提升，将有利交易收入。

总括目前券商收入的五大项——经纪、两融、自营、投行和资管业务，在A股2015年牛势预期下，以上五项业务皆有增长空间。经纪业务料在牌照增加下令佣金率下降，但高额交投足以抵销佣金率下降负面影响，今年佣金收益相信仍有升幅。(B04)

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上证牛市，挑战4,600/余少文

中国内地股市休战，国企指数鼓其勇挑战三年高位12,354点。由于相信A股踏入牛市，上证综合指数今年有机会挑战4,600点，会成为国指冲击14,000点的助力。国企指数昨日升260点或2.2%，收报12,245点，成交额220亿港元，70%主板H股随大市上升，金融股继续领涨；而红筹指数升98点或2.3%，收报4,448点，成交额55亿港元，内房股担任火车头。尽管国指走高，但成交额偏低，惟A股下周复市，届时可消除假期因素，交投会趋活跃，国指今年目标是14,000点，而国指的催化剂始终是A股。

一直表示最担心A股超买走势，尤其去年底的经济仍然偏弱，如12月PMI降至50.1%，随时跌穿50%的荣枯分水岭，实际上中型企业和小型企业PMI在8月已跌穿50%；再加上中国放水后11月新增贷款同比升37%和环比升56%，但对经济的效应料短期未必可以完全反映出来，故A股震荡在所难免。只是或过于悲观，因为A股过去经常出现超买后再超买的走势，即使技术指标高位呈顶背驰，如9天RSI，也可以背驰大半年才出现调整，故A股今年上半年即使调整，幅度未必会太深。以上证综合指数来看，指数在07年初由2,800点升至6,124点，中期即周线图的9天RSI在2,800点水平曾超过96，但指数反而继续上升，升至6,124点时，9天RSI只有80多，指数才由高位开始大幅调整，若然在2,800点时过于担心超买问题而不入市，便会错失其后1倍多的升幅，故也要调整对超买的态度，尤其相对封闭的A股市场。

至于上证在2007年1月开始超买，去年底收报3,234点，目前周线图9天RSI也超过95，情况跟当年相似，若然走势翻版则指数可在第三至四季间升至当年高位6,124点；而沪深300指数情况也相似，去年底收报3,533点，周线图9天RSI也逾95，同样剑指当年高位5,891点。当然，A股能否强势，一切取决于领导人，只要维持去年底的相对宽松的货币政策，流动性回升带动下，A股继续升的机会仍然高。只是今年是“十二五”规划最后一年，相信中国放水目的也是刺激经济，同时令“十二五”规划达标，故今年上半年仍然可以看好，尤其A股过去曾出现严重超买下再超买的走势，也是憧憬国指今年上半年以“攻”为主调的原因之一。(B04)

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