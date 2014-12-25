《中国债券市场每日交易备忘》--12月25日

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一、新债发行：
中国五矿股份20亿元人民币一个月期超短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，建行和中行主承
上海复星高科技集团20亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA+)，交行和农行主承
建投能源 10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浦发银行和农行主承
恒泰证券7亿元三个月期短融招标(主体评级AA)，招商银行主承
东方航空集团30亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，民生银行主承
凯乐科技 2亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA-)，招商证券和浦发银行主承
云南煤化工集团12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，建设银行主承
北京汽车股份5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，工商银行和中信银行主承
浙江物产集团40亿元永续中票簿记建档(主体评级AAA)，招商银行和工商银行主承
保利房地产集团10五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行和中信证券主承
吉林高速公路集团20亿元七年期中票簿记建档(主体评级AA+)，国开行和兴业银行主承
上海银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2799%
无锡农村商业银行5亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.5503%
浦发银行25亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率4.9999%
浦发银行8亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.1999%
民生银行5亿元六个月期同业存单报价发行，参考收益率5.2001%
民生银行5亿元九个月期同业存单报价发行，参考收益率5.0001%
徽商银行10亿元一年期同业存单报价发行，参考收益率5.3000%
宁波银行30亿元三个月期同业存单报价发行，参考收益率5.7000%
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二、新债上市：
渤海银行50亿元两年期固息债1428017，票面利率4.60%
渤海银行50亿元三年期固息债1428018，票面利率4.70%
渤海银行50亿元两年期固息债1428021，票面利率4.30%
渤海银行50亿元两年期固息债1428022，票面利率4.40%
陕西煤业化工集团30亿元一年期短融041460120，票面利率5.6%
金元证券5亿元三个月期短融071443002，票面利率6.5%
江西铁路投资集团7亿元三年期中票101460052，票面利率5.53%
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三、缴款：
进出口行50亿元五年期固息增发债140369，发行价101.485元
进出口行50亿元三年期固息增发债140378，发行价99.434元
中科招商投资管理集团2.90亿元六年期固息债1480598，票面利率7.94%
中科招商投资管理集团2.90亿元七年期固息债1480599，票面利率8.34%
阜新城市基础设施8亿元七年期固息债1480601，票面利率7.18%
淮南矿业集团20亿元九个月期超短融
阳泉煤业集团15亿元三个月期超短融
无锡国联发展集团6亿元三个月期超短融
中国电信 60亿元一个月期超短融
中国电信70亿元三个月期超短融
中国电信60亿元一个月期超短融
中国铁路物资股份20亿元九个月期超短融
大连海洋渔业集团4亿元一年期短融
上海均瑶集团12亿元一年期短融
新疆天业集团4亿元一年期短融
广东电力发展1亿元三个月期短融
福建六建集团5亿元一年期短融
山东省商业集团7亿元永续中票
山西潞安矿业集团20亿元永续中票
葛洲坝集团5亿元五年期中票
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四、还本付息：
海航集团15亿元六年期固息债088070到期兑付，票面利率6.78%
山东省商业集团11亿元50天期超短融011499052到期兑付，票面利率3.96%
深圳市地铁集团15亿元一年期短融041356051到期兑付，票面利率6.70%
波鸿集团4亿元一年期短融041358095到期兑付，票面利率8.30%
大同煤矿集团20亿元五年期中票0982168到期兑付，票面利率4.79%
南京市国资投资管理控股10亿元五年期中票0982169到期兑付，票面利率4.64%
中国建设银行10亿元三个月期同业存单到期兑付
招商银行20亿元六个月期同业存单到期兑付
浦发银行5亿元三个月期同业存单到期兑付
浦发银行3亿元一个月期同业存单到期兑付
12杭州SMECNⅡ001 051202008付息
07国债10 070010付息
07泰达债 078090付息
08东特债 088071付息
12国开50 120250付息
12国开51 120251付息
12国开52 120252付息
12双鸭山债 1280480付息
12达州投资债 1280481付息
12重庆北飞债 1280482付息
12东风MTN1 1282553付息
12伊泰MTN1 1282554付息
13黄冈城投债01 1380395付息
13沈阳南科债01 1380396付息
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
--国务院周三召开常务会议称，决定进一步盘活财政存量资金，以及通过简化审批手续、拓宽融资渠道等支持企业“走出去”，并将完善人民币跨境支付和清算体系。
12/27公布1-11月规模以上工业企业利润 (1-10月6.7%)
注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完)
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