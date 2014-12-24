《路透晚报》--12月24日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：推进机关事业单位养老保险制度改革，从制度和机制上化解双轨制

中国饱受诟病多年的养老“双轨制”有望从制度和机制上化解。国务院副总理马凯表示，将推进机关事业单位养老保险制度改革，建立与城镇职工统一的养老保险制度。改革的基本思路是“一个统一、五个同步”。

--中国政策：加快应急产业发展，加大财政税收政策支持力度--国务院

中国首次对应急产业发展作出全面部署。国务院办公厅周三印发关于加快应急产业发展的意见，提出到2020年，应急产业规模明显扩大，应急产业体系基本形成，成为推动经济社会发展的重要动力；并将加大财政税收政策对其支持力度。

--中国财政：清理规范税收优惠，今后各地区一律不得自行制定税收优惠--财政部

为清理不规范的税收优惠导致的税收洼地，中国财政部周三发文，明确违法违规的税收优惠政策自2014年12月1日起一律停止执行，并发布文件予以废止，今后各地区一律不得自行制定税收优惠。

--中国经济：浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目获批，总投资近1,600亿元

中国正在加快投资来舒缓经济下行的压力。本周一及周二两日内中国国家发展改革委批复包括浙江省都市圈城际铁路等七个建设项目，总投资规模接近1,600亿元人民币。

【金融】

--中国金融：明年加强流动性风险监测，拓宽民资进入银行业渠道--银监会

中国银监会近日召开2015年工作会议表示，明年银行业要全面落实风险防控责任，对流动性风险，要做好监测和压力测试，确保流动性管理全面涵盖各类表内外业务；同时全面深化银行业改革开放，支持民间资本多渠道进入各类银行机构。

【固定收益】

--新债招标：中国两年国债定位稍低预期，二级市场回暖提振配置需求

中国财政部周三招标的两年期固息国债中标利率稍低于预期。随着资金面回暖，现券表现亦向好，尤其是短券收益率回落更为明显，从而提振年内发行的最后一期国债配置需求。

--中国货币市场：七天回购利率再降约50BP，但跨年在即续跌空间待观察

随着新股发行冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周三资金供给更为充分，主要回购利率继续下行，其中七天期品种依旧以约50个基点(bp)的幅度领先，隔夜则仅跌不足5个bp。

--中国债市动态：现券向好短端收益率领跌，政策宽松预期和配置需求支撑买盘

中国银行间债市周三早盘现券收益率和利率互换(IRS)续降，国债期货上涨，资金供给宽松继续提振士气，且机构对明年一季度行情看好，因政策预期及配置需求均将形成支撑，二级市场上现券供不应求，一级国债发行利率定位也偏低。

--中国货币市场：浙江江山农村合作银行今年同业存单额度2亿元

中国浙江江山农村合作银行日前公布今年同业存单发行计划，额度为2亿元人民币。至此，累计已有91家机构披露年度计划，规模总计达14,319亿元。

--中国新债：兴业银行下周一将招标发行150亿元固息金融债，期限三年

中国兴业银行周三公告，将于下周一(29日)招标发行150亿元人民币固息金融债，期限三年。所募资金将主要投放于环境保护、节能减排等领域。

--中国债市：信用债估值近全线下行，一年期以4-6BP跌幅居前--NAFMII

中国银行间市场交易商协会(NAFMII)周三最新非金融企业债务融资工具定价估值显示，除20和30年个别品种外，其他期限全线下行。其中受资金面影响最大的一年期品种跌幅领先，幅度为4-6个基点(bp)。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘创半年新低，强势美元与季节性因素助推购汇

中国人民币兑美元即期汇价周三早盘创半年新低。隔夜美元指数触及近九年高点，令今日人民币中间价连五日回调并创逾两周低位。尽管盘初一度出现中资大行结汇，但强势美元叠加季节性因素均推动客盘购汇，短期市场仍笼罩在看空人民币的情绪中。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌

中国股市沪综指周三收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。

--半导体产业：集成电路产业基金明年将募优先股，总规模将超过1,300亿--报载

中国证券报周三报导称，今年9月24日设立的国家集成电路产业投资基金，普通股目前已经完成募集，明年一季度将发行优先股，投资进度和投资方向等也已经做出初步安排。

--中国个股：兴业证券公布三年资本补充规划，拟明年配股及发次级债

中国中型券商兴业证券周三稍晚公布2015-2017年的资本补充规划，规划中提到，公司计划明年采用配股及发行次级债券的形式来补充资本。

--中国个股：歌华有线发起设立中国电视院线联盟，推广家庭影院观影模式

中国北京歌华有线电视网络股份有限公司周三公告称已与东方有线网络有限公司等25家省市有线网络公司签署了《电视院线项目合作协议》，并联合上述公司及后续拟签约的公司共计30余家省市有线网络公司发起成立中国电视院线联盟。

--中国个股：贵州茅台今年营收有望正增长，计划推动再融资--报载

在中国反腐败风潮冲击下，白酒行业龙头企业--贵州茅台今年仍有望录得营业收入正增长。据中国证券报周三报导，根据贵州茅台年度经销大会上有关数据初步推算，2014年该公司营业收入有望达315亿元人民币，同比增长2%，基本完成公司年初经营目标。

--中国个股：太平洋证券与京东子公司合作打造在线证券业务

中国中型券商--太平洋证券股份有限公司周三稍晚公告称，其与国内电商巨头京东旗下网银在线（北京）科技公司签约， 双方拟合力打造网银在线证券板块。

--中港个股：神华能源就蒙古TSANKHI煤矿项目具体条款进行协商

中国最大煤炭生产商--神华能源称，其参与的财团投标蒙古Tsankhi煤矿项目取得进展，将会就投资协议的具体条款进行协商。 (完)