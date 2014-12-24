企业并购：加拿大宏利金融旗下美国部门将收购纽约人寿退休金服务业务

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透12月23日 - 加拿大最大的保险商宏利金融(Manulife Financial) 旗下美国部门将收购纽约人寿保险公司的退休金服务业务，但收购金额未公开。
宏利金融表示，纽约人寿也将以再保险业务的形式，承担宏利金融美国部门John Hancock Financial的60%寿险保单。
此次收购交易预计将在2015年上半年完成，John Hancock管理的退休金计划资产料增长60%至约1,350亿美元。
宏利金融称，业务合并后，将共计有250万退休金计划参与者。
宏利金融9月时同意以约40亿加元(合37亿美元)现金收购英国标准人寿保险公司 的加拿大业务。 。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)