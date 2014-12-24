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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 11:13 BJT

企业并购：加拿大宏利金融旗下美国部门将收购纽约人寿退休金服务业务

路透12月23日 - 加拿大最大的保险商宏利金融(Manulife Financial) 旗下美国部门将收购纽约人寿保险公司的退休金服务业务，但收购金额未公开。

宏利金融表示，纽约人寿也将以再保险业务的形式，承担宏利金融美国部门John Hancock Financial的60%寿险保单。

此次收购交易预计将在2015年上半年完成，John Hancock管理的退休金计划资产料增长60%至约1,350亿美元。

宏利金融称，业务合并后，将共计有250万退休金计划参与者。

宏利金融9月时同意以约40亿加元(合37亿美元)现金收购英国标准人寿保险公司 的加拿大业务。 。(完) (编译 洪曦; 审校 郑茵)
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