国际油市：日本炼油业面临整合，石油需求下降令业者承压

行业消息人士表示，两家炼化巨头的诞生可能迫使Cosmo Oil 和东燃通用石油等其他业者采取更多行动，他们上周宣布将在1月成立合资公司，整合双方在千叶县的炼化设施。

油价大跌使得该行业更有必要进行整合。油价自6月以来下跌将近一半，导致能源企业股价下挫和资产价值缩水，从而为资金雄厚的投资者提供了机会。

一位了解情况但要求匿名的消息人士称，出光兴产与昭和壳牌石油希望在明年初达成协议。这将是日本石油精炼行业自2010年JX成立以来的首次重组。

行业消息人士指出，皇家荷兰/壳牌石油集团 急于出售在昭和壳牌石油中的35%持股，可能会对上述合并交易采取合作态度。今年以来，该公司已经出售了多项资产，以推进公司重组和节约成本。

沙特阿拉伯国有石油企业--沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)也持有昭和壳牌约15%的股份。暂时未联系到皇家荷兰/壳牌与沙特阿美发表评论。