《独家新闻》油价惨跌推高对冲成本，美国航空业者苦乐参半

**几家欢乐几家愁**

西南航空、达美航空以及消息人士拒绝透露的其他航空业者，都将因油价下跌受益，因他们仅对所购买的部分燃油进行对冲。例如，本季西南航空的对冲合约仅涵盖20%的燃油消耗。

达美航空2015年料将因低油价获利17亿美元，尽管预估有12亿美元的对冲损失。

但竞争对手美国航空 由于从2013年底就没有任何对冲合约，因此最终的获利料将获得更大的提振。

行业顾问表示，进行对冲的航空公司还有一些选择可以因应油价下跌，包括出售原油或航煤的远期仓位、改变对冲价格，或者出售诸如飞机等资产。

熟悉这些讨论的人士表示，目前仍不清楚航空公司实际上打算如何操作。

由于不要求披露，因此几乎无法知悉航空公司如何或在何时对冲，也没有人会讨论他们的策略细节。

分析师表示，过去四年多数时间油价盘旋于每桶100美元附近，固定波幅交易(collar transactions)看起来相当适合市况，这能让航空公司以少许或无需代价，为燃油成本设定上限。

“当价格维持于某个区间时，(无成本)固定波幅交易是最有效的策略，”Mobius Risk Group研究与分析副总裁John Saucer表示，“但当市场走势相反时，这种方法会有截然不同的效果。”

西南航空与达美航空在10月公布的季度报告中表示，他们结合了期权与固定价格互换。

西南航空也解释称，“固定波幅交易的风险，高于运用看涨期权的方式，”因为合约到期时负债可能更高。

西南航空表示，原油价格从9月30日以来大跌25%，可能让该公司必须支付6.15亿美元的现金担保品、飞机担保品与信用状。该公司是全球最大廉价航空公司。

达美则表示，如果油价在2014年10月1日至2015年12月31日之间下跌20%，该公司将必须向订约方支付8亿美元。布兰特原油 从当时起已重挫36%，周一报每桶60美元左右。

这些对冲也会拖累他们未来的燃油消耗成本。

西南航空表示，以目前的价格来看，油价每跌1美元，该公司仅能节省约0.80美元；同一情况，达美航空节省约0.65美元。美国航空则将完全获得燃油价格低廉之利。