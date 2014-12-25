重发-专栏节选 :一出租税公平的荒诞剧，从大户条款看政府的笨思惟--今周刊「老谢开讲」

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一向受人敬重的台达电子创办人郑崇华，在出席东京六本木《看见台湾》的特映会上，接受记者访问时说，政府有两项政策很笨，一是不废大户条款，二是油价下降时要降电价。电价问题我们稍后再说，我们要来看看口口声声厉行租税公平的执政当局，为何屡屡在租税改革的大旗下革掉民心，造成选举的大败。

郑崇华表示，他对股市外行，鲜少对资本市场的问题发言，但是面对争议不断的大户条款问题，他表态支持废除。他说，政府当初贸然推动证所税上路，使证交税收一年短少四百亿到五百亿元很不聪明，因为证所税一推出，除了把台湾股市搞垮，什么效果也没有达到。

郑崇华是不习惯说重话的人，他鲜少对自己熟悉的绿能产业以外的议题发表看法，这回直指大户条款应该废除，想必他有十分深刻的感受。就让我们用数字来说话吧！在证所税还未上路之前，台股的证交税每年都可以收到千亿元，较差的一年是金融海啸那一年，二○○八年证交税收是九○六亿元，最好的一年是○七年一二八九亿元；即使二○○九年马总统连任后，○九年证交税收还有一○六○亿元，一○年也有一○四六亿元，一一年也有九三七亿元。

**证所税频频〞拔鹅毛〞，股民苦不堪言**

此时马总统突然说出要寻找历史定位，祭起公平正义大旗，二○一二年初就约集一群号称租税改革的财税学者及立委，祭起证所税大旗，当时，我就强调证所税已经有过先前两次失败的惨痛教训，若要真课必须谨慎行事，真正落实租税公平；但是当时民粹意识高涨，马总统只想要有一个公平正义的名，根本不理解仓卒祭出的证所税千疮百孔，及其可能引发可怕的后遗症。

一二年上半年，证所税在吵吵闹闹中过关，却让就职几个月的财政部部长刘忆如中箭落马。在这段争议中，台股量缩，加权指数一度大跌到六六○九点，第一个负面效应是马总统原先还有四○％、五○％的民调支持度，急降到一二％，此后民调低迷从此回不来。马总统想要落实公平正义未果，却已让自己的统治基础摇摇欲坠。

证所税上路之后，问题果然丛生，首先是随着国际股市上扬，台股出现了一个八五○○点的天花板，吵了一阵子之后，政府决定把这个天花板拿掉，这是第一个公平正义转弯的现象。现在再面对大户条款的争议，也就是说，证所税从一二年递延到一五年要上路的大户条款，最近成了财政部与金管会攻防的焦点。

财政部部长张盛和紧扣租税公平不能倒下的理念，自嘲像秃头的人，就算头顶的毛只剩两根，也有美观效果，剪掉就秃头了！他坚持大户条款不能拿掉，马上引来工商协进会理事长林伯丰的嘲讽说：「秃头就秃头吧！」乍看之下，张盛和为了租税公平赌上头上两根毛，反而招来更大民怨。

为了凸显大户没有缴税，在大户条款争议最烈之际，财政部刻意抛出一份数据，指称去年出售股票金额逾十亿元的大户，有四七％只缴二．五万元以下的所得税，还有五．六％不用缴所得税。这是刻意操作的扭曲，首先是台湾一直没有落实实名制，人头现象仍普遍，真正卖股票多的人未必是大户。

其次是卖股超过十亿元的人，可能是频频短线进出的假大户，也可能是财力雄厚的真大户；理论上，证所税是要课资本利得，如果他们年年出售股票逾十亿、百亿元，却没有获利，为什么还要课证所税？

三是这些进出股市逾十亿元的人，已先缴了三百万元的证交税，张盛和却刻意不说。过去几年，每年政府证交税都有千亿元上下的收入，在台股散户九成皆赔钱的情况下，难道进出股市频繁的散户或大户，真的一点贡献也没有？况且，证所税是有赚钱才课资本利得税，如今变成十亿元条款，卖出十亿元就课税，这是变相调高证交税的粗暴作法，在台股相关交易成本已居高不下的情况下，财政部频频对股民拔鹅毛，可说是拔到肚破肠流为止。

**证所税没课到半毛，证交税已少三到五百亿**

一二年刘忆如下台后，张盛和出任财长，一开始他就充满创意地说，证所税有如登月球般，是人类的一大步，先登陆再说；接着在众人反对中，他又抛出：先求有、再求好的说词，令人啼笑皆非。证所税祭起公平正义大旗到这里，已是一片残局，而且是全输的大残局。

首先是这次马政权大溃败，是马政府长期施政不得民心所致，其中证所税也是很大原因之一。马总统在强力推动证所税后，民调支持度大挫，他不知证所税挫伤了每天在股市寻梦的小股民的心。

其次是证所税表面上是为了租税公平，但是证所税加上其后推动的富人税，却凸显了更大的不公平，最显着的是内资、外资课税的不公平。本来内资与外资就已经存在不公平待遇，外资分离课税二○％，内资要课四○％；证所税加上富人税之后，这个差距愈形拉大，内资要负担二代健保附加税二％，加上两税合一抵扣减半，所得净额逾千万元的人，税率从四○％调高到四五％，加起来实质税率在五○％以上，而外资什么都不必，股利所得可采分离课税，税率只要二○％。如此一来，有能力的人纷纷摇身变外资，反而爱台湾，留在台湾的人遭到惩罚。所以我说：张盛和部长，你不能把爱台湾的人剥皮。

第三是证所税的全输残局，试问证所税达成租税公平了吗？没有！反而是该课的税流失了。先前，证交税每年都有千亿元进帐，但一二年证所税上路，证交税只课到七一九亿元，去年是七一四亿元，这与○七年比，就少了五百亿元，若与一○年比，就少了三百亿元，政府证所税还没有课到半毛钱，证交税却明显减少三到五百亿元。这次为了大户条款，估算证所税只能课到八亿元，但财政部仍为了租税公平执意硬干。

第四是，我们为了表面租税公平，几乎摧毁了台湾的资本市场。过去台湾最引以为傲的是台股成交量大、周转率高，一九九○年台股单日曾出现二一六○亿元大量，二○○○年左右，台股也爆出过三一九四亿元的超天量；但现在逾千亿元已是稀有天量了，对照最近深沪股市一天爆出人民币一．二四七兆元的人类史上天量，很多股民都不胜唏嘘，因为台股是这十年来，全球股市少数量能一直在萎缩的市场。

**遗赠税率降，富人不节税，政府反收更多税**

全世界的财政专家都知道，租税的拔鹅毛理论，要让纳税人有点痛，又不会太痛；不可把鹅毛拔光，把鹅弄死了，或是拔得太痛，把鹅赶跑了。就像法国经济学家皮凯提倡议对资本课税八○％，他认为贫富差距拉大，财富不可世袭，必须对资本课重税。贫富差距的问题已成全世界政府的课题，但对资本课八○％的重税则未必可行。

最重要的是，现在是一个资本容易流动的时代，世界是平的，但是每个国家的租税税率都不相同，有钱人可选择税率低的国家居住；况且高租税可能抹杀科技创新的精神，像阿里巴巴集团创办人马云就跳出来说：「一个社会必须倡导阳光下的财富，不是把村里的地主都杀了，农民就能富起来的。」他认为八○％财富不是要课税，而是拿出来捐的，这些年像润泰集团总裁尹衍梁就频频缔造「大捐赠者的传奇」，得到社会好评！

中央研究院院士朱敬一，这些年大力抨击遗赠税从五○％降到一○％是马政府最大的错误，但真是如此吗？这些年台湾贫富差距拉大后，对有钱人课高税的声音高涨，但高税率，政府就可以课得更多税？未必！我们还是让数字来说话。

马总统在○八年当选后第一个重要税制改变，就是遗赠税从五○％降为一○％，这一降，创造海外资金回流的效益超过新台币七兆元，但因回流资金用在实业的少，跑去炒房的多，引来社会批判；然而遗赠税从五○％降到一○％，政府课到的遗赠税实际上并没有减少。

在五○％的遗赠税时代，政府一年大约收到二八○亿到二九○亿元的税收，○九年遗赠税一○％的第一年，政府课到二二三亿元，比前一年少了六十七亿元；但一○年课到四○三亿元，反而创了新高，如果把○九及一○年合计，税收超过五○％时代的○七及○八年，一一年是二三七亿元，一二年是二八三亿元。遗赠税从五○％降到一○％，遗赠税收并未显着减少，这是因为大家不再避税。

过去遗赠税课五○％的时代，政府能够课到的都是一些猝死的人，像心肌梗塞的、车祸死亡的，或者空难事故的人，很多企业大亨卧病多年，最后政府实际课到的税很有限；反而是税率改采一○％后，大家都乐于缴税。理论上，马总统的遗赠税是好的创意，没想到连自己任用的官员都在批评他，也不见财税官员为他辩护。

**个人与企业税率差距大，恐造成避税漏洞**

面对贫富差距拉大，世代相对剥夺问题愈形严重，台湾的租税问题没有回避的空间，但租税改革除了强调公平正义外，必须要有完整配套，且兼顾竞争力。首先是我们自己在租税筑起高墙，将杜绝全世界人才来台的路，况且，美国最高所得税率三九％、日本四五％、中国三三％、香港一六％、新加坡二○％，台湾何德何能可以祭出五○％以上的重税？

台湾的实质有效税率一二．六％，已是全球偏低水准的国家，但是，政府要去找对企业有哪些不合理减税机制，过去的投资抵减、奖励投资条例，藏了多少不为人知的不公平？目前个人所得税率超过五○％，而企业的营业税一七％，这个差距拉太大，也等于逼迫个人将所得转化为公司所得，形成另一个避税的漏洞。

另外，台湾集不公不义大成的是土地炒作，像桃园航空城老农土地被征收，一坪三、四千元，一转手变几万、几十万元。台湾的土地潜藏了太多政商挂钩利益及内线交易，但是税负却很轻，政府在资本市场旦旦而伐之，对土地却轻轻放过，这也是民怨不绝的根源。

最后政府仍然要面对的是「福利贪吃症」，《今周刊》不断呼吁的年金改革，政府绝不可漠视！

一场证所税闹剧把全台搞得都是输家，不如退到原点，大家集思广益，筹画一个更完整的公平税制吧！ (完)

注: 1.专栏作者老谢--谢金河，为《今周刊》发行人兼财讯文化事业执行长。