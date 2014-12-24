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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 12:59 BJT

香港股市：微幅收高，市场准备迎接圣诞假期

路透香港12月24日 - 香港股市周三在半日交易中微幅收高，证券交易市场提前收市，准备迎接圣诞假期，下周一恢复交易。

恒生指数 小涨0.1%至23,349.34点，恒生国企指数 跌1.0%至11,558.02点。

大盘最活跃个股中，工商银行 下跌1.3%，中建置地 持平，中国银行 跌0.7%。

在沪港通的105亿元人民币南向投资额度 中，动用了2.8亿元人民币。

恒指成分股的总交易量为7亿股。(完)
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