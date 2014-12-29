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货币新闻 | 2014年 12月 29日 星期一 09:24 BJT

香港新股：盛京银行首日挂牌开盘报7.56港元，持平招股价

路透香港12月29日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司 周一首日挂牌开盘报7.56港元，与招股价持平。

大市恒生指数 则开高1.48%。

盛京银行是次发售13.75亿股H股，集资103.95亿港元。发行价定于接近招股价区间7.43-7.81港元的低端，认购反应一般，供散户的公开发售部分超额认购1.2倍，国际配售则有适度超额认购。上市保荐人为招商证券。

按总资产和净利润计，盛京银行是中国东北地区最大的城市商业银行，也是继重庆银行 、徽商银行 、哈尔滨银行 后在香港H股上市的内地区域性银行。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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