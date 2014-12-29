香港新股：盛京银行首日挂牌开盘报7.56港元，持平招股价

****《专题新闻快速浏览》--英国国会同意大选提前至6月8日进行，英镑一度急升****
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路透香港12月29日 - 中国东北地区最大城市商业银行--盛京银行股份有限公司 周一首日挂牌开盘报7.56港元，与招股价持平。
大市恒生指数 则开高1.48%。
盛京银行是次发售13.75亿股H股，集资103.95亿港元。发行价定于接近招股价区间7.43-7.81港元的低端，认购反应一般，供散户的公开发售部分超额认购1.2倍，国际配售则有适度超额认购。上市保荐人为招商证券。
按总资产和净利润计，盛京银行是中国东北地区最大的城市商业银行，也是继重庆银行 、徽商银行 、哈尔滨银行 后在香港H股上市的内地区域性银行。 （完） (记者 雷美珍; 审校 杨淑祯)
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路透首尔4月20日 - 韩元兑美元 周四盘初跌至一周低位，因市场人士关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)褐皮书。褐皮书称，2月中到3月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，这对美元构成支撑。 美联储副主席费舍尔周三表示，其他经济体或“有办法控制”美国升息的溢出影响。 0233 GMT，韩元兑美元 报1,141.6，较周三收盘时的1,140.2下跌0.1%。稍早韩元触及4月12日以来最低水准1,144.7。 “投资者把费舍尔的言论解读为6月进行下一次加息的信号，从而推动美元在今日走高，”新韩金融投资外汇分析师Ha Keon-hyeong称。 韩国股市在外资买需带动下小幅上涨，综合股价指数(KOSPI) 涨0.2%至2,143.72点，上日则跌0.5%。 外资有望买超韩股，接近中午时已买超681亿韩元(5,966万美元)韩股。 权重股三星电子 跌1.9%，料将连续第五日下跌。 运输设备类
路透台北4月20日 - 台币兑美元周四早盘在平盘附近游走；交易员表示，台币未见明确方向，成交清淡，观望本周日法国总统大选第一轮投票结果。