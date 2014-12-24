《焦点》美股波动或预示多头行情接近尾声

Laidi指出，标普500指数录得连续第七个周线涨幅，这是该指数第九次出现这种连涨走势。但在以往的连涨中，该指数在结束连涨走势当周的跌幅从未超过2%。他说，标普500指数截至12月12日止当周下跌3.5%，“展示了投资者心理从贪婪到恐惧的空前巨大转变。”

然而只要经济成长和全球宽松货币政策仍能支撑公司获利和赢利能力，这种恐惧心理就应该还不会阻止股市继续上扬。

投资以前也有过这种经历：策略师们担心股市上涨过长以及全球经济信号不利，往往声称上扬之势该告一段落了，但随后几个月却只见股市一路飙涨。

担心错过后期牛市的投资者纷纷着手建仓，在最近三个月的两轮调整之后迅速找寻低价筹码。

但随着估值上升和薪资开始上涨，特别是在美国，公司业绩必须更加强劲才能保持股价上涨。如若不然，利润率受到挤压将使2015年股价难以走高。

路透对股权策略师的最新季度调查结果显示，预计标普500指数2015年将上涨6%，德国和法国股指则将分别上涨9%和10%。

虽说股市进一步上涨的难度有所加大，但现在就说牛市结束可能为时尚早。

“大幅震荡已是金融市场不争的事实，而2015年看似将比2014年更不安稳，”摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)驻伦敦的全球市场策略师David Stubbs表示。