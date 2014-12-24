重发-《热点透视》央行政策新招：干预

(补充审校署名)

撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军

路透新加坡12月23日 - 发达国家的央行决策者掌握了新的法门：干预。在超低利率、低迷通胀和高得令人不安的杠杆环境下，货币当局病急乱投医，抓住一切可能影响金融稳定性的问题都修补一番。

很多央行官员对于这种新做法不甚满意。他们更希望只需挥着利率的鞭子，温柔地驾驭着经济之马。不过，在金融危机过去六年后，大多经济体在通胀下滑道路上步履维艰。只要利率鞭子响起，就可能造成经济之马脱缰而去。当局只好辅以复杂的“宏观审慎规范”缰绳来控制速度。

由于这条缰绳将长期存在而且效力持久，所以应该起个好听的名字，比方说宏观P计划(macro-P)。这个神器有这样几个部分：从非正式指引，到限制整个金融业的借贷额度、担保品及借贷对象。还可以用税收来限制住宅地产或其他资产种类价格上涨。这个想法旨在资金成本不变的前提下，直接管控潜在的金融漏洞。

这条缰绳几十年来被束之高阁，现在正在复出。过去几年，加拿大、挪威、瑞典、香港和新加坡都对住房贷款采取了各种限制。澳洲也在考虑实施此类限令。6月时，英国央行要求银行业者，高风险抵押贷款不能超过总数的15%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员也对银行日益膨胀的高风险债务提出警告。

宏观P计划成功地防止经济之马走偏了吗？证据有喜有忧。国际货币基金组织(IMF)经济学家近期研究显示，影响银行业行为的政策可能对发达经济体更有效；新兴市场或许同时需要多项措施。