重发-《热点透视》央行政策新招：干预

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
(补充审校署名)
撰稿 Andy Mukherjee；编译 朱晓军
路透新加坡12月23日 - 发达国家的央行决策者掌握了新的法门：干预。在超低利率、低迷通胀和高得令人不安的杠杆环境下，货币当局病急乱投医，抓住一切可能影响金融稳定性的问题都修补一番。
很多央行官员对于这种新做法不甚满意。他们更希望只需挥着利率的鞭子，温柔地驾驭着经济之马。不过，在金融危机过去六年后，大多经济体在通胀下滑道路上步履维艰。只要利率鞭子响起，就可能造成经济之马脱缰而去。当局只好辅以复杂的“宏观审慎规范”缰绳来控制速度。
由于这条缰绳将长期存在而且效力持久，所以应该起个好听的名字，比方说宏观P计划(macro-P)。这个神器有这样几个部分：从非正式指引，到限制整个金融业的借贷额度、担保品及借贷对象。还可以用税收来限制住宅地产或其他资产种类价格上涨。这个想法旨在资金成本不变的前提下，直接管控潜在的金融漏洞。
这条缰绳几十年来被束之高阁，现在正在复出。过去几年，加拿大、挪威、瑞典、香港和新加坡都对住房贷款采取了各种限制。澳洲也在考虑实施此类限令。6月时，英国央行要求银行业者，高风险抵押贷款不能超过总数的15%。美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员也对银行日益膨胀的高风险债务提出警告。
宏观P计划成功地防止经济之马走偏了吗？证据有喜有忧。国际货币基金组织(IMF)经济学家近期研究显示，影响银行业行为的政策可能对发达经济体更有效；新兴市场或许同时需要多项措施。
对大多发达经济体而言，直接管控资本的办法有些遥不可及。但即便是历来只用利率手段的美国，也在考虑这条宏观P计划的缰绳。7月时，美联储主席叶伦提出，限制杠杆和短期融资等政策将在确保稳定性方面发挥“主要作用”。干预正在成为央行政策的新常态。(完) (译文审校 王丽鑫)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)