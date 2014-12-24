中国货币市场：七天回购利率再降约50bp，但跨年在即续跌空间待观察

路透上海12月24日 - 随着新股发行冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周三资金供给更为充分，主要回购利率继续下行，其中七天期品种依旧以约50个基点(bp)的幅度领先，隔夜则仅跌不足5个bp。

交易员认为，年底前有大规模财政存款投放，短期内资金预期十分乐观，对目前加权利率仍处逾10个月高位的隔夜品种来说，继续下行应无疑问。不过七天期品种明日起即可跨元旦小长假，届时以信用债为质押借款若多，将抑制其续跌空间。

上海一银行交易员称，目前七天以内的供给都很充分，但价格回落仍需时日，“之前涨也是一点一点上来的，现在也不可能一下子大幅度跳水。”

她并表示，明天起七天品种即可跨年，银行受年底时点风险资产限制，对信用债为质押品的出资意愿十分有限，将限制资金价格的续跌空间，当然这并不意味着七天回购利率就此止跌。

北京一银行交易员进一步指出，正常情况下年底前回购利率仍有下行空间。但出于谨慎考虑，其所在机构目前出资多避开七天，而以隔夜或14天等更长期限为主，以争取流动性和收益性的最大化均衡。

至于稍早市场传出的，同业存款计入普通存款后暂时不缴纳存款准备金传言，交易员认为，该消息对短期流动性影响十分有限。因这与现有存款准备金管理方式一致，不会带来直接的冲击或利好。短期内主要影响因素还是新股资金解冻和财政存款投放。

11月份，国务院常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--民生证券发布报告认为，存贷比的进一步调整很可能在年内上国务院常务会，或将非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，其中包括余额宝类货币基金。

央行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5279 3.5678 -3.99

七天 4.9697 5.4706 -50.09

14天 5.6137 5.9676 -35.39

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.6000 2.1250 +147.50

七天 5.0050 4.1150 +89.00

14天 4.2100 5.2100 -100.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7100 3.7600 -5.00

七天 5.0000 5.5000 -50.00

14天 5.6000 5.9300 -33.00

Shibor

其中:隔夜 3.6060 3.6670 -6.10

七天 5.1850 5.6530 -46.80

三个月 5.1660 5.1615 +0.45