《热点透视》沙特给OPEC产油国上课：市场自由定价理论现实中走不通

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
(本文作者为路透热点透视专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Edward Hadas； 编译 李爽
路透伦敦12月23日 - 所有产油国请注意：沙特有话要说。价格若完全由市场自由决定，将会低到难以接受。石油输出国组织(OPEC)顺利运行需要有规则，沙特石油部长欧那密希望能得到其他国家的认同。
欧那密对中东经济调查(Middle East Economic Survey)称，“无论价格在什么水平，减产都不符合OPEC产油国的利益。”有阴谋论者认为，沙特和西方国家阴谋通过打压油价来削弱其看不惯的政权，持这种看法的人恐怕要失望了，因为欧那密说，这是出于经济因素考虑，而非政治因素。搭便车的人也应为高获利付出一点代价。
欧那密说得有道理。如果沙特和其他成本极低的产油国放量供应薄利多销--完全自由的市场中可能会这么做--那么油价在每桶20美元时或许就已经满足需求了。1973年OPEC首次展示出其强大影响力之前，油价换算成目前的美元价值，就是20美元左右。美国页岩油和深海钻探要取得经济效益，这样的价格远远不够。
1973年以来经通胀调整的每月均价为58美元。这很大程度上要归功于沙特，因为沙特在必要时牵头减产。
沙特再次采取行动，这次是不减产。他们的理由很充分，认为他们作出牺牲换来高成本生产商的扩张，长期来看这是不公平的。沙特希望保住自己的市场份额。
更重要的是，他们愿意承受一点痛苦换取更好的结果，即经济效益低的生产者减产，让市场在比较合理的价格应恢复供需平衡。如果不能心照不宣，市场的教训或许能让他们合作。
沙特此举可能大获成功。他们及其海湾地区盟国或许有充足的外汇储备，能够长期承受低油价，持续时间足以阻碍美国页岩油的成长，并说服资金紧张的俄罗斯和墨西哥也尽自己的一份力量。他们会从中学到，对于出口国而言，自由市场在理论上也许合理，但现实中走不通。(完) (译文审校 王丽鑫)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)