《全球汇市》美元指数触及近九年高位，多头提前拿到圣诞礼物

台湾债市：指标五年券殖利率早盘随美债走高，预期美联储6月仍将升息
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
卢布上周重挫引发避险潮，推动瑞郎等避险货币飙升。这迫使瑞士央行宣布自1970年代以来首次实施负利率，以遏制资金流入。
“展望明年，如果新兴市场跌势加剧，可能促使瑞士和日本等国央行加大防御措施的力度，”荷兰合作银行资深外汇策略师Jane Foley表示。
“明年其他央行也可能关注新兴市场，特别是美联储。”
由于全球需求放缓导致石油和铁矿石价格大跌，2015年初大宗商品货币可能继续失宠。
澳元兑美元 未来数月料将跌破0.8美元，今年已经下跌逾9%来到四年半低点0.8087美元。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2175 1.2171 +0.03 -11.42 1.3745
美元/日圆 120.33 120.67 -0.28 +14.27 105.30
欧元/日圆 146.50 146.87 -0.25 +1.22 144.73
美元/瑞郎 0.9873 0.9876 -0.03 +10.58 0.8928
英镑/美元 1.5511 1.5520 -0.06 -6.31 1.6556
美元/加元 1.1617 1.1613 +0.03 +9.39 1.0620
澳元/美元 0.8113 0.8101 +0.15 -8.98 0.8913
新西兰元/美元 0.7723 0.7706 +0.22 -5.89 0.8206
澳元/日圆 97.620 97.750 -0.13 +4.02 93.850
新西兰元/日圆 92.930 93.000 -0.08 +7.55 86.410
英镑/日圆 186.64 187.29 -0.35 +7.06 174.33
澳元/新西兰元 1.0498 1.0504 -0.06 -3.23 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王颖/洪曦/李爽/朱晓军/张涛/王洋/龚芳)
路透台北5月4日 - 台湾指标五年公债106/5殖利率周四早盘走高。交易员表示，因市场认为美联储仍有可能在6月升息，带动台债殖利率随美债上扬。
路透上海5月4日 - 中国农业发展银行周四公告，将于下周一(8日)招标增发三期固息债 。包括追加发行在内，总计规模不超过165亿元人民币，期限包括三年、七年和15年。 上述三期债分别为该行第七期 、第四期 和第六期<CN1 70406=CFXS>增发债，票面利率为3.98%、3.83%和4.45%。首场招标结束后，三年期可追加不 超过20亿元，七年期可追加不超过15亿元。 具体发行条款如下： 2017年第7/4/6期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 3年：70亿，可追加不超过20亿 7年：40亿，可追加不超过15亿 15年：20亿 期限/计息方式 3/7/15年固息 招标时间
0200GMT * 美元/马币(林吉特)开盘报4.3200-4.3220 * 该货币对升至4.3300，但之后遭遇当地卖盘打压 * 4.3200上方良好买盘仍提供支撑，现报4.3245-65 * 中国财新服务业采购经理人指数(PMI)表现疲弱，股市卖盘带来支撑，马来西亚股市KLCI指数跌0.63% * 无本金交割远期外汇(NDF)现报4.3250-4.3300(完) (编译 许娜；审校 龚芳)