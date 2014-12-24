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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 14:16 BJT

中国股市：沪综指午盘扩大跌幅至3%，金融股全面大跌

路透北京12月24日 - 中国股市沪综指周三午盘跌幅扩大至3%，前期领涨的金融股全面大跌。分析师指出，新股资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐。且目前市场融资余额仍维持高位，加杠杆操作导致指数波动幅度扩大。

上证银行股指数 午盘下跌5.7%至698.18点；中信证券 下跌9.71%，海通证券 下跌9.5%.

“主要还是这些权重类前面累积涨幅比较大，获利盘开始兑现。”首创证券策略分析师邵帅表示。

沪综指 午盘报2,934.8点，跌95点或3.18%，成交额3,175亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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