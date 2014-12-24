中国企业：中国游客巨大购买力助银联拓海外市场，在韩国居外卡第一

路透上海12月24日 - 中国游客在海外巨大的购买力，使中国银联子公司银联国际拓展全球市场显得更有底气。例如在韩国市场，银联已击败万事达 和Visa 等国际卡组织，成为韩国排名第一的外国银行卡品牌。

据银联国际韩国分公司总经理盛近春周三透露，2013年外国游客在韩国的消费额中，银联卡的市场份额已接近四成，位居第一位，Visa居第二。今年银联国际在韩国的市场份额将进一步提升，有望超过其他外卡的总和。

据她介绍，目前中国游客的海外消费已绝大多数使用银行卡，而非前几年大多数是用现金。所以只要当地用卡环境方便，中国游客很乐意使用银联卡。据一些不完全统计，中国游客在韩国的消费有九成使用银联卡。

中国已连续几年成为全球最大的国际旅游消费国，去年出境游消费总额已达1,287亿美元。据世界最大的购物退税服务体系环球蓝联集团7月公布数据，中国人均境外购物消费6,727元人民币，亦排名全球第一。

中国居民在境外巨大的购买力已成为银联国际开拓海外市场的利器，但这不是银联能够赶上甚至超越其他竞争对手的全部条件，便利的海外用卡环境是不可或缺的。

“购买力就在那儿，若我们不提前准备，份额就是其他卡组织的。”盛近春指出，经过近十年的建设，韩国已是银联卡在中国境外使用最便利的市场之一，越来越多的中国游客习惯使用银联卡。

在韩国，银联信用卡可在几乎所在签名受理商户使用，交易流程、用户体验等用卡环境亦有大幅改善，韩国的银联商户交易量平均每年以100%的速度增长。另外，韩国一半以上的自动柜员机都可以用银联卡提取韩元现金。

“要成为一个国际银行卡品牌，肯定要有一定基础。我们的基础来自中国经济三十年来的高速增长及中国居民收入迅速提高。”银联国际香港分公司总经理李鹏林指出。

港澳地区是银联国际海外拓展的第一站，目前已成为银联在大陆本土市场以外发展最快的地区之一。

正因中国游客庞大的海外消费规模，银联国际近年来与海外商户谈判时底气更强，获得的优惠力度亦超过其他银行卡组织。而银联卡在中国境外免收货币转换费、各地商户的消费优惠等优势亦吸引越来越多的境外人士申领银联卡，例如在韩国当地已累计发行一千万张银联卡，港澳地区的银联卡累计发行量达到近两千万张。

除了加紧在中国游客热门旅游区域建设和完善用卡环境以外，银联国际亦帮助一些欠发达国家及地区进行银行卡基础设施建设，为他们提供支付技术与标准，以编织一张更强大的银联全球网络。例如在中国游客较少的蒙古地区，银联已占据了一半市场份额。