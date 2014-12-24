更新版 1-台湾央行：91天期国库券决标贴现率远高预期，受年底因素影响渐成惯例

(新增交易员评论)
路透台北12月24日 - 台湾央行周三代财政部标售的91天期国库券，决标贴现率为0.500%，远高于市场预期。此得标利率较今年3月底标售同天期国库券决标贴现率0.388%亦走高11.2基点。
对于91天期国库券利率意外走高，交易员认为，应是纯粹受季节性因素影响，导致部分外商银行不愿在年底结算帐面数字之际凭添变数，参与者也多数高写利率，致利率意外扬升。
〞年底了，没有多少人真正在意标出来的利率。〞一大型外资银行交易员说。
市场人士预估，今日91天国库券决标贴现率0.500%，将成为周五标售的182天期国库券的底部利率，届时利率只会走高，不会走低；但走高力道如何，市场暂时没有共识。
去年底(12月31日)标售的91天期国库券利率亦意外标高至0.58%。尽管连续两年年底受季节性因素影响，利率与市场水位明显脱勾，但交易员认为不须过份解读，明年第一季开始，相信国库券标售的利率水位将回归正常。
路透周二调查显示，此次91天期国库券决标贴现率将落在0.388-0.41%。
央行表示，得标者加权平均投标贴现率为0.415%，区间为0.200-0.500%。此期国库券银行业得标比重100%。
此期国库券投标总额为582亿台币，发行金额为300亿，投标倍数为1.94倍，较今年以来投标倍数多在四倍以上差距甚大。
本期国库券将在周四(25日)交割，到期日为2015年3月26日。
以下为2013年以来国库券发行细节：
标售日期 发行天期 发行金额 决标贴现率 投标倍数
2014年
12月24日 91 300 0.500 1.94
8月13日 182 200 0.410 4.36
7月11日 273 200 0.423 4.20
5月 8日 28 245* 0.319 4.36
3月31日 91 200 0.388 4.00
3月26日 364 250 0.500 3.21
2月21日 273 250 0.449 3.20
1月13日 182 250 0.497 2.96
2013年
12月31日 91 203.5 0.580 1.32
12月26日 364 350 0.538 2.46
11月05日 273 250 0.445 2.82
9月03日 273 245.5 0.500 2.74
8月28日 182 200 0.450 4.36
8月13日 364 300 0.647 2.58
7月24日 273 350 0.488 3.66
7月22日 91 200 0.398 3.02
7月11日 182 250 0.480 4.48
4月30日 28 150 0.320 5.45
4月23日 91 300 0.430 4.11
3月27日 364 200 0.629 5.29
2月 6日 273 200 0.663 3.13
1月18日 182 250 0.630 2.62
注：*表不足额标售。(完)
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(记者 林妙容; 审校 杨淑祯/张喜良)