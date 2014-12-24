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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 15:10 BJT

《独家新闻》美国21个州2015年上调最低工资，沃尔玛1,400家门店受冲击

最近几年，许多美国较低收入家庭在金融危机中失业或失去收入后，沃尔玛的销售成长便陷入困境。

沃尔玛的文件显示，薪资结构将有所改变，包括熟食店店长、百货部门主管等高技术职位，与较低级别职务之间最低奖金的差距将减小。

沃尔玛也将把收银员、推车服务员与维修人员等三个最低工资等级，合并为单一基本工资。

根据一名正对自身服务之分店执行这些变革的经理表示，这些改变似乎是沃尔玛为了抵消预期中劳动成本高涨所做的部分努力。

“实质上，较高阶时薪人员工资受到压缩，将有助于吸收较低阶员工工资调升的成本，”这位不愿具名的经理表示。(完) (编译 李春喜/陈宗琦；审校 艾茂林/朱晓军)
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