《独家新闻》美国21个州2015年上调最低工资，沃尔玛1,400家门店受冲击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因美元下跌和回补空头
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
最近几年，许多美国较低收入家庭在金融危机中失业或失去收入后，沃尔玛的销售成长便陷入困境。
沃尔玛的文件显示，薪资结构将有所改变，包括熟食店店长、百货部门主管等高技术职位，与较低级别职务之间最低奖金的差距将减小。
沃尔玛也将把收银员、推车服务员与维修人员等三个最低工资等级，合并为单一基本工资。
根据一名正对自身服务之分店执行这些变革的经理表示，这些改变似乎是沃尔玛为了抵消预期中劳动成本高涨所做的部分努力。
“实质上，较高阶时薪人员工资受到压缩，将有助于吸收较低阶员工工资调升的成本，”这位不愿具名的经理表示。(完) (编译 李春喜/陈宗琦；审校 艾茂林/朱晓军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货 周 二收高7-3/4美分，收报每蒲式耳4.27美元，分析师说，因美元下跌和回 补空头。 分析师表示，预计下周气温将下降，市场担心会给小麦带来影响。 指标CBOT-7月小麦合约在隔夜时段跌穿了20日波林格区间低端的技术 支撑，但守住周五触及的合约低位附近的支撑水准后，由跌转升。 今日CBOT小麦期货预估成交量为203,993口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥4月25日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月大豆期货周二收跌6-3/4美分，报每蒲式耳9.65美元，分析师称，因获利了结和播种进度快于预期。
路透4月25日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存意外 增加，汽油库存上升，馏分油库存减少。 API公布，截至4月21日当周，美国原油库存增加89.7万桶，至5.325 亿桶，分析师预估为减少170万桶。库欣原油库存减少200万桶。 API数据还显示，上周炼厂原油加工量增加25.9万桶/日。 API公布，上周汽油库存增加440万桶，路透调查显示，分析师预估为 减少100万桶。 上周馏分油库存减少3.6万桶，分析师预估为减少100万桶 上周原油日进口量增加38.4万桶，至820万桶。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)