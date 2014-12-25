中国公开市场：今日仍不进行操作，连续第二周既无资金投放亦无回笼

欧洲股市：收低，因欧洲央行按兵不动及银行股下滑
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
路透上海12月25日 - 业内人士周四透露，中国央行公开市场今日将不进行任何操作，至此“零操作”已持续一个月；本周公开市场连续第二周既无资金投放亦无回笼。
央行公开市场周二亦无任何动作。当日市场流动性已较上日有明显好转，而且最迟到下周，年底大量的财政存款就将投放，资金面即将出现实质性缓和，逆回购重启的必要性因此降低。
公开市场上次操作是在11月25日，为50亿元人民币14天期正回购，中标利率3.20%；而据路透统计，本周公开市场无到期资金投放。
今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购，随后自2月中旬起转为正回购，期限含14和28天两种，二者操作频率不尽相同，而自7月末开始，正回购期限一直为14天期。
另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，二、三季度则未开展SLF。
另外，三季度央行还创设并开展了中期借贷便利(MLF)操作，9月和10月通过MLF向国有商业银行、股份制商业银行、较大规模的城市商业银行和农村商业银行等分别投放基础货币5,000亿元和2,695亿元，期限均为三个月，利率为3.5%。
其中9月进行的MLF操作已于上周到期，恰逢资金面紧张，路透此前援引两位消息人士透露，央行续做了部分到期的MLF，并对数家银行进行SLO操作。
今年以来，央行同时还通过抵押补充贷款工具(PSL)为开发性金融支持棚户区改造提供长期稳定、成本适当的资金额度，并自9月份起适度下调了PSL资金利率。(完)
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**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透米兰4月27日 - 欧洲股市周四从上日触及的20个月高位下跌，受银行股下跌拖累，大盘变动不大，因欧洲央行维持政策不变的决定符合市场广泛预期。
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月27日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 260 13 260 270 * 6月 231.7 115 232.3 7 * 7月 222 166 224 90 * 8月 219.1 336 221 117 * 9月 217 2,080 217.6 289 * 10月 215 4,122 215.3 690 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编