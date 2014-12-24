《路透晚报》--12月24日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：收涨至两周半高点，受美国数据向好提振

日本股市收涨，此前美国股市又创收盘新高，因数据显示美国经济加快增长，提振了风险人气，也支持美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周的乐观评估。日经指数在清淡市况中涨1.2%，收报17,854.23点，为12月8日以来收盘高点，也是第五日连涨。日本市场周二因公共假日而休市。

--中国股市：沪综指震荡收跌2%，获利盘回吐致金融股大跌

中国股市沪综指收跌2%，连续第二日下跌，盘中一度跌逾3%。分析师指出，新股申购资金回流未能止住大盘跌势，年底流动性紧张，造成增量资金不足，并引发获利盘回吐，前期领涨的金融股全面大跌。且部分杠杆资金去杠杆的过程，致市场大幅调整，短线股指或会下试2,700点-2,800点一线。

沪综指收报2,972.53点，大跌60.08点或1.98%，上证A股今日成交3,785亿元人民币，上个交易日为4,191亿元。沪深300指数收报3,230.39点，跌2.84%；沪深300指数期货主力1月合约尾盘报3,260.0点，跌3.24%，成交1,725,027手，沪股通130亿元额度使用0亿元。

--香港股市：微幅收高，市场准备迎接圣诞假期

香港股市在半日交易中微幅收高，证券交易市场提前收市，准备迎接圣诞假期，下周一恢复交易。恒生指数小涨0.1%至23,349.34点，恒生国企指数跌1.0%至11,558.02点。

--汇市：美元指数触及近九年高位，多头提前拿到圣诞礼物

美元指数在近九年高位附近徘徊。之前公布的数据显示，美国第三季经济以11年来最快速度成长，促使市场将美国加息的预期时间提前。

0838 GMT时，美元指数小跌0.15%，报89.926。0842 GMT时，欧元兑美元上涨0.14%，报1.2188美元。美元兑日圆周一曾一度高见120.82，同本月稍早触及的七年半高位121.86日圆相距1日圆左右。0843 GMT时，美元兑日圆下跌0.2%，报120.43日圆。

--国际油市：布兰特原油期货跌向61美元，因美元持坚

布兰特原油期货跌向每桶61美元，回吐上日录得的部分升幅，因美元受美国强劲经济数据推动持于近九年最高水准附近。0818GMT时，2月布兰特原油期货下跌0.29美元，报61.40美元。美国原油期货跌0.44美元，报56.67美元。

--全球金市：金价逼近三周低点，因美国经济增长强劲推升美元

金价接近三周低点，因强劲的美国经济增长数据提振股市及美元，削弱了黄金避险买需。0821GMT，现货金微跌至每盎司1,179.26美元，但仍接近周一触及的三周低位1,170.17美元。如果跌破此一水平，可能引发金价进一步下挫。

--金属期市：伦铜结束两日跌势小升，关注美元涨势

期铜价格小涨，此前两日下跌；在美国经济前景好转和中国成长堪忧之际，市场人士正试图感知需求状况。0823 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜上涨0.23%，至每吨6,344.75美元，该期约过去两个交易日跌逾1%。上海期交所主力期铜缩减早先跌幅，仅微跌0.07%，至每吨45,630元人民币(7,329美元)。