《台湾金融市场一周展望》送往迎新股涨有望，美元强势列车难转向

* 年底各市场盘整待新一年开局

* 台股料仍随美股上涨有望

* 台币贬势稍歇，但大幅修正不易

* 台债区间略有偏多交投

记者 林妙容

路透台北12月26日 - 下两周进入送往迎来时节，2014年动荡的国际金融情势料一时难在新年伊始时化解。不过美国经济持续强势让美股持续测试新高，及国际美元强势整理的主轴预料短线难以翻转。2015年新局谨慎中顺风而为，或让台股〞惊惊涨〞，台币欲强不易。

不过2015年虽是中国传统的温驯羊年，国际黑天鹅却将随时扮演突袭角色，包括美国经济出现变数、俄罗斯及希腊政经情势恶化，甚至IS恐怖攻击，都将引发新一波震荡，市场参与者仍得小心为上。

台新投顾全球策略研究部协理吕仁杰指出，近期美国经济强势表态，主导全球金融市场的走向。只要未来两周包括美国非农就业数据等重要经济指标持续印证美国的强力成长，美股〞见高不是高〞，美元走强的趋势都会在涨多修正、区间见底再涨的循环中慢慢上行。

〞美国资产受到追捧，欧洲、日本、中国都在宽松，明年第一季基本上就是正向看待。〞他说。

台湾经济表现受到美国、中国主要出口地区的影响甚大，加上与日本、韩国竞争，金融市场难脱国际市场影响。

元富投顾总经理刘坤锡认为，未来两周国际外部因素对台股是正面影响，美股可持续创新高的走势不会突然改变，没有太紧绷的迹象，加上下周起圣诞假期后外资及法人陆续回到工作岗位上，可望改善台股交易量能逐步回到日均700亿台币至1,000亿的大量，都是对台股的利多因素。

**台股大户条款压力可望化解**

虽然外部因素几乎没有利空，但内部因素台股仍面临今日在立法院三读的〞大户条款〞变数。

刘坤锡指出，今日立法院全天将为证所税〞大户条款〞延缓三年课征的三读程序进行攻防，在此之前，上日台股成交初值 只有553.91亿台币，创下今年交投的最低量。如果大户条款延缓课征出现变数，将导致投资者暂时不愿进场。

这或将成为台股明年开局的第一只黑天鹅。

〞我认为通过缓征的可能性还是比较大，这样年初量能回流后，台股有机会上看9,400点。〞刘坤锡说。

反之，如果内部变数未能化解，即使美股等续创新高，他认为台股恐怕在未来两周进入盘整，指数或在9,000-9,200点间窄幅来回，欲涨不易。

富邦投顾总经理萧乾祥也认为，2015年台湾经济成长率可望优于今年，但由于大户条款、富人税及沪港通等资金外流因素冲击，预估台股成交量有机会下滑，指数低点全年看在8,000-8,200点，高点估在9,500-9,800点之间。

〞我们对明年台股的看法是审慎乐观，但要挑战万点，还有待资金点火。〞他说。

台湾立法院财政委员会此前通过，证券交易所得税的大户条款门槛维持10亿台币并将延缓三年实施，并送立法院院会审查。分析师认为，此虽不如市场期待，但仍将吸引大户资金一两年内回归台股。

**台币贬势暂停歇，中线可望续跌**

台币汇价方面，国际美元近日涨多略显疲态，美元指数 在上攻升破90之后回落，但仍在相对高档徘徊。尽管国际美元暂事休息提供包括台币在内的主要亚币喘息机会，本周下半周台币止稳回升，但展望未来两周，台币要大涨仍不容易。

台新投顾的吕仁杰指出，从实证研究来看，2000年以来美元指数每波涨幅至少在10-20%之间，以平均涨幅15%来看，此次美元涨势仍未到尽头，在明年6月美国升息以前，美元强势的主轴较难打破。

美元指数自7月以来至今高峰约涨了12.5%。

从市场的资金流来看，本地汇银人士指出，市场预期年底出口商抛汇量能增温，略有助于台币区间微升，惟进口商对美元逢低承接意愿仍高，短线台币交投料回归区间整理格局。

在年底的季节性因素过后，新一年开始，交易员对国际美元中长线强势整理的预期暂难改变，但台币自9月以来的大波段贬幅已深，市场预期若要贬破近期31.88附近的压力区须有进一步利空带动，然一旦突破31.9关口，或将启动另一波贬势。

“目前台币已到满足点，再贬要进一步刺激。”一位本地官股银行交易员说。

另一民营银行交易主管亦称，待台币在31.880压力区的美元卖压消化完毕，明年台币才有可能趋贬靠向32元整数关卡，短线台币实质交投区间暂看在31.650-31.880。

**短率走升缓慢提供台债保护**

展望未来两周债市，交易员认为，下周年末的最后三个交易日预料也会是交易清淡的局面。但进入明年初以后，就须先观察美国10年期公债 的表现，目前先看2.3%水位能否寻得支撑。

但整体而言，除美国经济表现不弱外，其他包括日本持续宽松，以及本地市场筹码因素和短率走势缓和，均提供台债有利的保护伞，令下两周台债或在区间略略气氛偏多游走。

〞美国数据看起来加速好起来。(美10年债)2.3%是关键，很难说了。〞一位票券商交易说。

明年开年台债市场即将首遇新的三年期公债104/1期 标售，目前市场看好该期券为不错的养券标的，但也因为年期偏短，预期该券发行后交投热度就会下降，成为另一期冷券，不具交易券价值，也让部分交易目的的买盘却步，眼光仍盯在五年期103/15 的主流券上。

交易商预期，若国际债券盘势未大幅变动，三年券的标售区间可能落在0.83-0.85%的发行前交易区间附近。

至于五年期103/15期公债的主流券地位至少能够持续到明年3月初，因有交易利得预期、又可养券，成为交易商的首选标的。

〞至少五年券行情不会坏。〞一位证券商交易员认为。

另有银行的交易员认为，虽然美国联邦储备理事会可能在明年第二季间升息，但是台湾央行跟进的可能性还是很低，毕竟明年没有通膨疑虑，这令央行升息的意义大减。

前述交易员也认为，台湾央行就算升息，态度也都很温和，市场短率的升幅也很缓慢，这也提供养券者一个保护伞。

〞现在各期都有往下的空间，日债(殖利率)跌那么多！〞前述银行交易员说。

日本财务大臣麻生太郎周五拒绝就日本公债收益率(殖利率)大跌发表评论，之前受日本央行大规模资产购买计划推动，日本10年期公债收益率 触及0.3%的历史新低。

他们并预估，五年期公债103/15期殖利率下两周区间料落在1.07-1.13%间，至于10年期公债103/13 殖利率料在1.57-1.63%间。