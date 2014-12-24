《全球汇市》美元指数守在近九年高位附近，多头提前欢庆圣诞

“我认为欧元可能最快在1月跌破1.20美元，”东京野村证券外汇副总裁Takahiro Suzuki表示。
大宗商品货币在2015年初也可能仍然不受青睐，因全球需求放缓，油价与铁矿石价格已因此重挫。
澳元 在未来几个月料将跌破0.80美元，今年澳元已跌逾9%，周二触及四年半低位0.8087美元。澳元最新报0.8113美元，小涨0.1%。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2202 1.2171 +0.25 -11.23 1.3745
美元/日圆 120.41 120.67 -0.22 +14.35 105.30
欧元/日圆 146.93 146.86 +0.05 +1.59 144.63
美元/瑞郎 0.9852 0.9876 -0.24 +10.35 0.8928
英镑/美元 1.5539 1.5520 +0.12 -6.14 1.6556
美元/加元 1.1606 1.1613 -0.06 +9.28 1.0620
澳元/美元 0.8110 0.8101 +0.11 -9.01 0.8913
新西兰元/美元 0.7722 0.7706 +0.21 -5.90 0.8206
欧元/瑞郎 1.2022 1.2021 +0.01 -2.03 1.2271
欧元/英镑 0.7850 0.7840 +0.13 -5.39 0.8297
欧元/瑞典克朗 9.4821 9.4942 -0.13 +7.17 8.8474
美元/挪威克朗 7.4154 7.4470 -0.42 +22.24 6.0663
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 朱晓军/杜明霞/陈宗琦；审校 王丽鑫/白云)