《中国债市每日综述》资金暖意续助现券买气，年初配置盘提前建仓

* 资金面持续好转，现券一二级市场买气有增无减

* 两年期固息国债中标利率稍低于预期

* 不少机构一季度配置盘提前建仓亦有助益

* 预计未来短券收益率下行空间大于长债

路透上海12月24日 - 中国银行间市场周三现券收益率及IRS继续下行。交易员表示，伴随着资金面持续好转，主要回购利率利率节节走低，现券买气有增无减，今日一二级市场呈现联袂向好态势。

交易员指出，不少机构一季度配置盘提前建仓也是近日买盘的主要推手，因政策宽松预期仍在且基本面支撑尚存；在目前收益率曲线较为平坦化的情况下，预计未来短券收益率下行空间大于长债。

“(收益率)还在下啊， 长端的5-7个点，短的也下了不少，为一季度做准备吧，都预期明年利率也是下行年。”北京一银行交易员称，一季度都是大行开始配置的月份，收益率历史情况来看都是一个下行趋势。

他并表示，只要资金面不出现大幅波动，这情况估计不会有太大变化，现在收益率曲线太平了，短债的下行空间目前比长债要大。

华中一银行交易员表示，明年估计监管层引导融资成本下行的趋势还将延续，而且在经济下行整体背景下，债券市场虽说不可能走出今年的行情，但是"小牛行情还是值得期待的"。

“年底资金面下，竟然还有这样的行情，真没想到，”他称，可以说很大程度上还是对央行扶助等方面的政策预期在起作用。

一级市场方面，财政部周三招标的两年期固息国债中标利率稍低于预期。随着资金面回暖，现券表现亦向好，尤其是短券收益率回落更为明显，从而提振年内发行的最后一期国债配置需求。

国债期货主力合约TF1503 今日收报96.876元人民币，较上日结算价涨0.148元或0.15%。

现券方面，剩余期限约2.06年的国开行固息债140201券最新成交收益率 为3.88%，上日尾盘为3.9800%。剩余期限约9.08年的国开行固息债140205券最新成交收益率 为3.94%，上日尾盘为4.0300%。

**供给更为充分回购利率继续下行**

随着新股发行冻结资金陆续解冻，中国银行间市场周三资金供给更为充分，主要回购利率继续下行，其中七天期品种依旧以近50个基点(bp)的幅度领先，隔夜则仅跌不足5个bp。

交易员认为，年底前有大规模财政存款投放，短期内资金预期十分乐观，对目前加权利率仍处逾10个月高位的隔夜品种来说，继续下行应无疑问。不过七天期品种明日起即可跨元旦小长假，届时以信用债为质押借款若多，将抑制其续跌空间。

上海一银行交易员称，目前七天以内的供给都很充分，但价格回落仍需时日，“之前涨也是一点一点上来的，现在也不可能一下子大幅度跳水。”

她并表示，明天起七天品种即可跨年，银行受年底时点风险资产限制，对信用债为质押品的出资意愿十分有限，将限制资金价格的续跌空间，当然这并不意味着七天回购利率就此止跌。

北京一银行交易员进一步指出，正常情况下年底前回购利率仍有下行空间。但出于谨慎考虑，其所在机构目前出资多避开七天，而以隔夜或14天等更长期限为主，以争取流动性和收益性的最大化均衡。

至于稍早市场传出的，同业存款计入普通存款后暂时不缴纳存款准备金传言，交易员认为，该消息对短期流动性影响十分有限。因这与现有存款准备金管理方式一致，不会带来直接的冲击或利好。短期内主要影响因素还是新股资金解冻和财政存款投放。

11月份，国务院常务会议针对缓解国内“融资难、融资贵”问题提出十条举措。国内券商--民生证券发布报告认为，存贷比的进一步调整很可能在年内上国务院常务会，或将非存款类金融机构同业存款纳入一般性存款，其中包括余额宝类货币基金。

央行公开市场一级交易商今日可继续上报正回购、逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14天和28天，逆回购为14天。

今日银行间市场质押式回购总成交金额为9,880.31亿元，较上日的9,060.01亿元稍增；其中，隔夜品种成交7,356.01亿元，上日为6,743.20亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

------------------------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.5333 3.5678 -3.45 7,356.01

七天 4.9971 5.4706 -47.35 1,154.22

14天 5.7163 5.9676 -25.13 1,200.01

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.8100 2.1250 -131.50 37.13

七天 5.1500 4.1150 +103.50 3.95

14天 4.3000 5.2100 -91.00 0.97

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7100 3.7600 -5.00 --

七天 5.0000 5.5000 -50.00 --

14天 5.6000 5.9300 -33.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.6060 3.6670 -6.10 --

七天 5.1850 5.6530 -46.80 --

三个月 5.1660 5.1615 +0.45 --

------------------------------------------------------------------------(完)