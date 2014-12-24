更新版 1-台湾货币市场：短率高位再升估有限，但市场保持谨慎以防变数

(重发以去除标题多余符号)

* 拆款市场跨年资金供给渐多

* 短票利率高位虽走升但力道趋缓

* 市场参与者仍谨慎以对

记者 林妙容

路透台北12月24日 - 台湾银行间短率周三高位走升力道有所趋缓，整体市场资金情势稳中略有偏紧。市场人士指出，今日本地行库在拆款市场供给跨年资金的家数有所增加，但主要仍以到期续作的资金为主，新钱仍难供应，致高位利率仍持在上日水位不坠。

交易人士指出，主要银行的拆出利率多和上日相同，暂时未见进一步扬升，一般预料年底前短率高位再升有限。然而市场仍担心年底前的几个交易日有突来变数，在态度上持续保持谨慎。

〞积数看起来很高，但多数是屯在帐上，月底没钱的时候就开负数回补，...我认为变数还是很多，到时候就看着办。〞一家民营银行交易员说。

此外，部分银行虽没有余钱拆出，但少数利用与往来同业间的额度不均情势，在年底利率走高之际，少量承作利差交易，增加帐面收益。

至于午间将标售的91天国库券情势，市场人士指出，由于近年底标售的国库券需考量外商银行在年底资金变动之际的拿券意愿，其决标贴现率较难成为市场短率走势的参考，多数交易员仅抱持观察态度。

路透调查显示，本期国库券决标贴现率料落在0.388-0.41%间，较3月底同天期国库券决标贴现率0.388%持平至微幅走高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.388%；今日区间暂落在0.295-0.430%，上日在0.295-0.430%；一周拆款利率区间暂在0.388-0.450%，上日在0.380-0.450%；两周拆款市场成交在0.550-0.640%，上日在0.450-0.630%。

**跨年短票利率高位续升**

短票市场方面，市场人士表示，主要成交利率低位和高位今日均仍续升，但力道已较为和缓。此外，市场主成交的中位价格变动不大，虽然特定银行的少量成交续创高位，但对市场的影响有限，加上近日来利率走高幅度已大，预估对部分银行来说利率已初步达满足点，本周剩余交易日利率再升空间亦有限。

今日一大型银行的跨年自保短票利率高位从上日的0.80%再走升至0.82%，并有票券商以该利率预框明日资金，显示部分票券商在年底之际的调度仍以谨慎为上，对利率忍受度较高。

〞虽然我们认为银行到年底钱一定会多出来，但是年底银行冲业务没到最后谁也不知道，...我认为这礼拜还是要再看看，没那么乐观。〞一票券商交易主管说。

今日票券商与银行承作的跨年自保短票利率主要区间在0.70-0.77%，上日在0.70-0.75%，大区间在0.70-0.82%，上日在0.68-0.80%，低位及高位利率再进一步走高。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.692%，前日在0.662%；60天自保短票买卖断平均成交利率落在0.672%，前日在0.692%。

台湾央行周三共发行835亿台币存单。与今日存单到期金额859.5亿台币相较，存单发行余额减24.5亿。

本周央行存单到期金额共1兆718.5亿台币，其他交易日分别是周四3,168.5亿及周五3,607亿台币。周六补行上班日央行没有存单到期。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为636亿台币，累积超额准备为4,557亿台币、加计前期1%的超额准备为6,315亿台币。

**RP利率蠢动往上**

债券市场附买回(RP)利率则周三蠢动，尤其跨月资金利率普遍走扬。交易商表示，为了避开年底前的密集落点，部分交易普遍开出较高的跨年利率以引导资金跨月，短率蠢动。

交易员表示，下周三天年底前落点的单子仍然不少，目前看来不少投信很多不能跨月。今日虽有券商拉高公司债的附买回利率以引导资金分流，但是也有交易商打算边走边看，不无认为下周的情势可能缓解。

〞我们今天多收了钱，利率都好谈。〞一位票券商交易员说。她也表示，在资金统一调度的情况之下，目前银行拆款部分，多已碰到额度上限，短票的利率又还偏高，因此在债券附买回这边成为多收资金的部分。

〞趁这二天多收一点，下礼拜基本上就不做了，封盘了。〞前述交易员说。

证券商承做利率大致同上日，目前跨月的交易仍偏少。月内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.55%，跨年成交区间0.54-0.56%；月内公司债RP今日成交0.63-0.64%，跨年则成交在0.64-0.65%。

平时利率偏低的票券商承做利率因应年底到来，跨月利率全面走高。大型票券商与金融机构承作的月内公债附买回利率主要成交在0.45-0.50%，跨月则成交在0.48-0.53%；月内公司债附买回利率成交约同上日在0.50-0.55%，跨月成交偏多在0.56-0.60%，上日在0.58%。

今日有26亿台币中油公司债交割。