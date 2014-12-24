全球贵金属：12月23日SPDR黄金持仓减1.61%，iShares白银持仓降1.73%

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透12月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少1. 61%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦下滑1.73%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 22,920,435.0 12月23日 23,295,086.5 12月22日 -374,651.6 -1.61% iShares 332,293,606.3 12月23日 338,135,759.3 12月22日 -5,842,153.0 -1.73% 浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com) 浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。