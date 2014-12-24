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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 18:04 BJT

全球贵金属：12月23日SPDR黄金持仓减1.61%，iShares白银持仓降1.73%

路透12月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少1.
61%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 白银持仓量亦下滑1.73%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)      日期     持仓量(盎司)     日期             变动         增减
    SPDR       22,920,435.0   12月23日   23,295,086.5   12月22日          -374,651.6    -1.61%
    iShares   332,293,606.3   12月23日  338,135,759.3   12月22日        -5,842,153.0    -1.73%

    浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
    
    浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
      
      
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 (编译 陈宗琦；审校 王丽鑫)
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