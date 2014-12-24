欧洲已公布经济指标--2014/12/24

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(%) 国内生产总值(GDP) 英国 第三季 +0.7 f +0.8 f +2.6 f 德国 第三季 +0.1 r@ -0.1 r@ +1.2 r 法国 第三季 +0.3 r -0.1 r -- 意大利 第三季 -0.1 f -0.2 r -0.5 f 消费者物价指数(CPI) 英国 10月 +0.1 p +0.0 +1.3 p 德国 11月 持平 f -0.3 f +0.6 f 法国(HICP) 11月 -0.2 f 持平 +0.4 f 意大利(HICP) 11月 -0.2 f -0.3 +0.3 f 生产者物价指数(PPI) 英国 10月 -0.3 p -0.2 f -0.5 p 德国 11月 持平 -0.2 -0.9 法国 11月 -0.1 -0.2 -2.0 意大利 10月 -0.4 持平 -1.2 失业率 当月(季)% 上月(季)% 英国 8-10月 6.0 6.0 德国 11月 6.6 @ 6.6 @ 法国 第三季 10.4 p 10.1 r 意大利 10月 13.2 @ 12.9 @ r 注: p-初值;f-终值;@-经季节调整;r-修正后;u-未经季节调整.(完)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。