美国数据：12月19日止当周抵押贷款申请增加--MBA

南非汇市：兰特回落，因风险意愿减弱且受技术性因素打压
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约12月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因地产业活动回暖，利率下降。
美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月19日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升0.9%。
MBA经季节调整后的再融资申请指数上升1.1%，购房贷款申请指数上升.3%。
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30年期固息抵押贷款利率平均为4.02%，为2013年5月以来最低，较前一周的4.06%下降4个基点。
据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)
(编译 白云; 审校 于春红)
交易商还表示，在12.9500兰特附近技术阻力位出现对兰特的抛盘，因投资人回补空头。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月25日 - 欧元区公债收益率周二普涨，欧元走强，此前路透报导欧洲央行(ECB)决策者认为，有在6月会议上略微暗示将缩减刺激性货币政策的空间。
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