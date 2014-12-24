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债券 | 2014年 12月 24日 星期三 20:05 BJT

美国数据：12月19日止当周抵押贷款申请增加--MBA

路透纽约12月24日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请增加，因地产业活动回暖，利率下降。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，12月19日止当周经季节调整后的抵押贷款申请活动指数上升0.9%。

MBA经季节调整后的再融资申请指数上升1.1%，购房贷款申请指数上升.3%。

浏览抵押贷款数据图表，请点选(link.reuters.com/guv37s)

30年期固息抵押贷款利率平均为4.02%，为2013年5月以来最低，较前一周的4.06%下降4个基点。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 白云; 审校 于春红)
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