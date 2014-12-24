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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 22:45 BJT

美国热股：沃尔玛将上调许多门店员工的基本工资，股价小涨

路透12月24日 - 据路透看到的沃尔玛 内部文件，美国各地上调最低工资，将促使沃尔玛对1,434家门店的基本工资做出调整，影响到该公司在美国门店总数的大约三分之一。

沃尔玛股价周三早盘上涨0.13%，报86.77美元。(完)

(编译 白云; 审校 利棣儿)
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