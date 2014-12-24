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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 22:51 BJT

美国热股：NewLink和葛兰素史克获得研发埃博拉疫苗合同，两者股价齐升

路透12月24日 - 美国卫生和公众服务部(HHS)授予NewLink 和葛兰素史克(GlaxoSmithKline) 总值约4,300万美元的合同，要求他们更快的研发两款埃博拉疫苗。

NewLink股价周三盘初上涨4.45%，报39.40美元，葛兰素史克股价上升0.37%，报42.90美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)
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