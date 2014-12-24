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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 22:53 BJT

美国热股：财经名嘴克莱默推荐买Navigator股票，其股价暴涨约10%

路透12月24日 - 美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)Mad Money节目主持人克莱默(Jim Cramer)称，液化天然气船公司Navigator Holdings 的股价便宜，在目前水平买入该股，非常划算。(cnb.cx/1wF1MrZ)

“Navigator Holdings与油价关系很小，但投资者却不知道该公司的船舶的价值与能源价格没有关联，”Cramer说。

Navigator股价周三早盘暴涨10.73%，报19.82美元。(完)

(编译 白云; 审校　利棣儿)
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