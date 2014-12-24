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货币新闻 | 2014年 12月 24日 星期三 21:13 BJT

俄罗斯政经：俄罗斯与国际评级机构就俄经济状况进行磋商

路透莫斯科12月24日 - 俄罗斯新闻机构RIA和国际文传电讯社周三援引该国财政部长西卢安诺夫话称，俄罗斯正与国际评级机构就俄经济状况进行磋商。

国际文传电讯社称，西卢安诺夫还表示，俄财政部近期没有继续抛售手中余下外汇的计划。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)
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