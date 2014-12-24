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市场报道 | 2014年 12月 24日 星期三 22:43 BJT

美国股市: 开盘上涨，延续五日升势且初请失业金数据强劲

路透纽约12月24日 - 美国股市周三上涨，将推动道指和标准普尔500指数收盘创新高的五日涨势延续，且最新公布的经济数据显示美国经济正在增强。

道琼工业指数 升35.9点，或0.2%，至18,060.07点；标准普尔500指数 上涨2.42点，或0.12%，至2,084.59点；Nasdaq指数 升5.90点，或0.12%，至4,771.33点。(完)
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