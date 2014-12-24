拉美汇市：巴西和墨西哥货币在清淡交投中上涨，因全球股市延续涨势

路透圣保罗12月24日 - 巴西雷亚尔兑美元周三小幅上升，因全球股 市延续涨势，支持投资者对具风险的新兴市场的兴致。 交投非常清淡，因许多交易商在圣诞节假期前提早休假。拉美地区金 融市场因周四圣诞节假期休市。 巴西雷亚尔兑美元 上涨0.3%，报2.6950雷亚尔。巴西银行间同 业交易周三在1400 GMT结束，巴西BM&FBovespa交易所周三休市。 墨西哥披索兑美元 上升0.2%，智利 、哥伦比亚 和 秘鲁货币 几无变动或微幅下跌。 多数拉美金融市场周五恢复常规交易。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 拉美货币报导 南非兰特报导 [ZAR/ CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 利棣儿；审校 李军)