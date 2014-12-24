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债券 | 2014年 12月 24日 星期三 23:29 BJT

拉美汇市：巴西和墨西哥货币在清淡交投中上涨，因全球股市延续涨势

路透圣保罗12月24日 - 巴西雷亚尔兑美元周三小幅上升，因全球股
市延续涨势，支持投资者对具风险的新兴市场的兴致。
    
    交投非常清淡，因许多交易商在圣诞节假期前提早休假。拉美地区金
融市场因周四圣诞节假期休市。
    
    巴西雷亚尔兑美元 上涨0.3%，报2.6950雷亚尔。巴西银行间同
业交易周三在1400 GMT结束，巴西BM&FBovespa交易所周三休市。
        
    墨西哥披索兑美元 上升0.2%，智利 、哥伦比亚 和
秘鲁货币 几无变动或微幅下跌。
    
    多数拉美金融市场周五恢复常规交易。(完)
      
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 (编译 利棣儿；审校 李军)
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