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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 00:41 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为2.125%，投标倍数为2.39

路透华盛顿12月24日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结
果如下：

  收益率(%)
  高值         2.125
  中值         2.087 
  低值         2.010

  价格/得标
  价格           100.000000
  高值得标比率   53.86%
  投标倍数       2.39

  投标及得标数量(单位:美元)
  总得标                29,000,009,300
  总投标                69,245,059,300
  竞争性投标得标        28,990,150,000
  非竞争性投标得标           9,859,300
  FED附加                            0
  初级市场交易商投标    48,145,000,000
  初级市场交易商得标    10,895,485,000
  直接投标               3,493,100,000
  直接投标得标           1,715,100,000
  间接投标              17,597,100,000
  间接投标得标          16,379,565,000

  发行细节
  发行日   2014/12/31
  到期日   2021/12/31
  CUSIP码  912828G87

  CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
    
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 (编译 李婷仪 审校 李军)
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