表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为2.125%，投标倍数为2.39

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透华盛顿12月24日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结 果如下： 收益率(%) 高值 2.125 中值 2.087 低值 2.010 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 53.86% 投标倍数 2.39 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,009,300 总投标 69,245,059,300 竞争性投标得标 28,990,150,000 非竞争性投标得标 9,859,300 FED附加 0 初级市场交易商投标 48,145,000,000 初级市场交易商得标 10,895,485,000 直接投标 3,493,100,000 直接投标得标 1,715,100,000 间接投标 17,597,100,000 间接投标得标 16,379,565,000 发行细节 发行日 2014/12/31 到期日 2021/12/31 CUSIP码 912828G87 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ；债券发行相关报 导请点选 (编译 李婷仪 审校 李军)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
Schork Report的Stephen Schork周二称，石油供应仍处于纪录高位附近，OPEC在平衡油市供需方面很失败。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说