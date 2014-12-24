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市场报道 | 2014年 12月 25日 星期四 00:58 BJT

美国经济：上周初请失业金人数降至七周低点，凸显经济力道

* 美国最新一周初请失业金人数减少9,000人

* 一周续请失业金人数增加25,000人

路透华盛顿12月24日 - 美国上周初请失业金人数意外减少，凸显出经济持续成长的力道。

美国劳工部周三公布，12月20日止的一周，经季节调整的一周初请失业金人数减少9,000人至28万人，为11月1日以来最低，且是连续第四周下降。

“劳动市场益发紧俏。失业的情况都属经济稳健成长中正常的摩擦性失业。”MUFG Union Bank首席金融分析师Chris Rupkey说。

昨天政府甫公布美国第三季经济扩张速度为11年内最快；此外，11月消费支出亦强劲增长。

路透调查访问分析师的结果，预估上周初请失业金人数为29万人。前一周的数据未有修正。

数据公布后，美股上涨，道琼工业指数 及标普500指数 在上日同创记录收盘高位之后继续向上推进。

美国公债收益率上升至两周高位。美元指数下滑。本周稍早时美元指数曾触及将近九年最高水平。

上周初请失业金人数四周均值减少8,500人至290,250人。

“过去几个月的数据显示劳动市场似乎情况不错，”摩根大通分析师Daniel Silver说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)上周给经济投下信任票。联储调降了失业率预估，并暗示可能在2015年中期开始升息。

就业普遍增长已开始刺激薪资加速上升，加上汽油价格下滑，应可提振消费者支出，帮助经济度过放缓中的全球需求。

12月13日止的一周，续请失业金人数增加25,000人至240万人。

此项续请失业金数据所涵盖的当周，时值政府对家庭进行调查以汇整12月的失业率。

在11月及12月调查之间，续请失业金人数增加80,000人，显示失业率可能持守在5.8%的六年低位。

浏览美国失业金请领图表http:link.reuters.comdah52w

(完)
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