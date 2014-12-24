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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 02:15 BJT

美国股市：道琼工业指数收高0.03%，Nasdaq指数上涨0.17%

路透纽约12月24日 - 美国股市周三几收平盘，投资人没有找到太多理由可连续第六日推高道琼工业指数和标普500指数，尽管生物科技股强劲且就业市场数据向好。今日美国股市因圣诞节前而提前收市。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高6.04点，或0.03%，至18,303.21点；标准普尔500指数 跌0.29点，或0.01%，至2,081.88点；Nasdaq指数 攀升8.05点，或0.17%，至4,773.47点。道指再创收盘纪录。(完)
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