芝加哥期市：玉米期货创三周内最大单日跌幅，因技术性卖盘及小麦大跌

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1.4 %，为三周内最大单日跌幅，交易商称系受到技术性卖盘以及小麦期货大 跌的影响。 市场因耶诞假期而提前收市。获利了结在成交清淡的市况中也很明显 。交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在两周之内首度跌破10日均线， 并在中午时分创下盘中新低。 价格仍盘旋在五个月高位附近。美国玉米出口需求增加，在2015年头 几个月的全球市场出口当中，美国供应显得很有竞争力。 数据显示美国燃料乙醇生产创记录，这帮助抑制了玉米跌幅。美国能 源资料协会(EIA)周三公布，12月19日止的一周，美国燃料乙醇平均每日 生产99.2万桶，连续第三周创产量记录。库存连续第二周下降，达到1,76 2万桶。 CBOT-3月玉米合约 下跌6-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.07-1/4 美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为94,075口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说
路透纽约/伦敦4月25日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周二跌至七个半月低位，受压于技术性卖盘，此前市场遭遇2011年来最大五日连跌。阿拉比卡咖啡在连跌四日后从10个半月低位反弹。