芝加哥期市：玉米期货创三周内最大单日跌幅，因技术性卖盘及小麦大跌

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1.4 %，为三周内最大单日跌幅，交易商称系受到技术性卖盘以及小麦期货大 跌的影响。 市场因耶诞假期而提前收市。获利了结在成交清淡的市况中也很明显 。交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在两周之内首度跌破10日均线， 并在中午时分创下盘中新低。 价格仍盘旋在五个月高位附近。美国玉米出口需求增加，在2015年头 几个月的全球市场出口当中，美国供应显得很有竞争力。 数据显示美国燃料乙醇生产创记录，这帮助抑制了玉米跌幅。美国能 源资料协会(EIA)周三公布，12月19日止的一周，美国燃料乙醇平均每日 生产99.2万桶，连续第三周创产量记录。库存连续第二周下降，达到1,76 2万桶。 CBOT-3月玉米合约 下跌6-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.07-1/4 美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为94,075口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪 审校 利棣儿)