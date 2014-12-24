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市场报道 | 2014年 12月 25日 星期四 04:52 BJT

芝加哥期市：玉米期货创三周内最大单日跌幅，因技术性卖盘及小麦大跌

路透芝加哥12月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三跌1.4
%，为三周内最大单日跌幅，交易商称系受到技术性卖盘以及小麦期货大
跌的影响。
    
    市场因耶诞假期而提前收市。获利了结在成交清淡的市况中也很明显
。交投最活跃的CBOT-3月玉米期货 在两周之内首度跌破10日均线，
并在中午时分创下盘中新低。
    
    价格仍盘旋在五个月高位附近。美国玉米出口需求增加，在2015年头
几个月的全球市场出口当中，美国供应显得很有竞争力。
    
    数据显示美国燃料乙醇生产创记录，这帮助抑制了玉米跌幅。美国能
源资料协会(EIA)周三公布，12月19日止的一周，美国燃料乙醇平均每日
生产99.2万桶，连续第三周创产量记录。库存连续第二周下降，达到1,76
2万桶。
    
    CBOT-3月玉米合约 下跌6-1/4美分，结算价报每蒲式耳4.07-1/4
美元。
    
    今日CBOT玉米期货成交量预计为94,075口。(完)
    
      
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    
    
    
    
    

 (编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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