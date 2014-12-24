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市场报道 | 2014年 12月 25日 星期四 02:53 BJT

加拿大股市：黄金类股推升大盘，但能源股承压

路透多伦多12月24日 - 加拿大主要股指周三触及约三周来最高水平，黄金矿企股上涨抵销了因油价而承压的能源板块颓势。

黄金类股涨幅超过3%，无视金价萎靡在近三周低点。

Goldcorp Inc 上涨约3%至20.57加元，是推升大盘最有贡献的单一股票。Franco-Nevada Corp 也攀升将近3%，至56.11加元。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高13.28点，或0.09%，报14,607.31点。指数一度触及12月4日以来最高的14,645.07点。

能源板块下跌0.9%。Suncor Energy Inc 跌1.3%至37.31加元。Canadian Natural Resources 跌0.7%至36.49加元。

加股今日在耶诞节假期前提早收市。周五因节礼日也休市，将在下周一恢复交易。(完)
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