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市场报道 | 2014年 12月 25日 星期四 03:46 BJT

纽约期市：ICE期棉下跌，因全球库存增加

路透纽约12月24日 - 期棉周三收低，节前交投清淡，因全球库存增加抵销对现货市场短期供应紧张的忧虑。

交投最活跃的洲际交易所(ICE)-3月期棉 收低0.04美分，或0.06%，报61.78美分，在此间市场大部份时间上升，但在临近收盘时由升转跌。

近月合约 开盘报61.66美分，收报61.65美分，形成十字星蜡烛图形，这通常被视作市场在盘整阶段。

ICE棉花市场周三提早收市，周四因12月25日圣诞节假期休市。周五推迟开市。

市场成交清淡，近月合约在62点的狭窄区间内交投。

美国农业部在其网站表示，周度出口销售数据将推迟至12月29日周一公布，因12月25日和26日是政府假期。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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