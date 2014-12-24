美国债市：公债收益率再度趋平，因预期美国更加接近升息

* 公债价格抹去稍早跌幅，收益率曲线再度趋平 * 七年期公债标售需求是13个月来最低 * 债市周三提早收盘，周四休市 路透纽约12月24日 - 美国长债价格周三上涨，收益率曲线再次趋平 ，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息时间更靠拢一 些。 公债收益率曲线是六年来最平，两年期公债收益率升至三年半来最高 ，因交易商为美联储将很快升息作准备。 货币市场也有变动。隔夜指数互换显示联邦基金利率在一年内将上升 至30个基点。 “人们对经济处于很稳健基础之上的信心不断增强，美联储可能将升 息时间提前至6月之前，所有利率应该也会上升，”加拿大丰业银行(Bank of Nova Scotia)利率交易部主管Charles Comiskey说。 美国周二公布第三季经济以11年来最快速度成长，令公债周二录得九 个月来表现最差的一天。周三美国公布上周初请失业金人数意外下降。 受升息预期拖累，中短期公债最近几个月中跌势最猛，而30年期公债 获得强劲需求，因投资者寻找更高的收益和担心通缩。 30年期公债和10年期公债在本周抛售中也受打击，但在周三下午反弹 。 “卖压结束，”Comiskey说，“人们在想，利率将会上升，而短期公 债在利率真的上升前只能跌这么多。” 周四圣诞节假期前交投淡静，降低需求，且令本周公债价格走势被放 大。交易商表示，部份投资者也出脱对收益率趋平的押注，这些押注在今 年一直颇有盈利。 五年期和30年期公债 收益率差走平至106个基点，低 于今年年初时的大约220个基点。 政府周三标售290亿美元七年期新债，需求平平。 得标利率为2.125%，为9月来最高。投标倍数为2013年11月来最低， 直接投标买入规模占供应之比是2011年2月来最低。 债市周三在1900 GMT收市，周四将休市。 -----------------------1848 GMT------------------------- 价格 变动 收益率% 两年期公债 99-25/32 (-01/32) 0.743 五年期公债 99-10/32 (-02/32) 1.768 10年期公债 99-27/32 (-03/32) 2.268 30年期公债 103-10/32 (+11/32) 2.835(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美国现货公债 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 日本公债市场 英国公债市场 [ GB/CN] 台湾债市 中国债市 [ CN/CN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 利棣儿；审校 李婷仪)