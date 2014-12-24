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债券 | 2014年 12月 25日 星期四 04:29 BJT

美国债市：公债收益率再度趋平，因预期美国更加接近升息

* 公债价格抹去稍早跌幅，收益率曲线再度趋平
    * 七年期公债标售需求是13个月来最低
    * 债市周三提早收盘，周四休市

    路透纽约12月24日 - 美国长债价格周三上涨，收益率曲线再次趋平
，因投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)距离升息时间更靠拢一
些。
    
    公债收益率曲线是六年来最平，两年期公债收益率升至三年半来最高
，因交易商为美联储将很快升息作准备。
    
    货币市场也有变动。隔夜指数互换显示联邦基金利率在一年内将上升
至30个基点。
    
    “人们对经济处于很稳健基础之上的信心不断增强，美联储可能将升
息时间提前至6月之前，所有利率应该也会上升，”加拿大丰业银行(Bank
 of Nova Scotia)利率交易部主管Charles Comiskey说。
    
    美国周二公布第三季经济以11年来最快速度成长，令公债周二录得九
个月来表现最差的一天。周三美国公布上周初请失业金人数意外下降。
    
    受升息预期拖累，中短期公债最近几个月中跌势最猛，而30年期公债
获得强劲需求，因投资者寻找更高的收益和担心通缩。
    
    30年期公债和10年期公债在本周抛售中也受打击，但在周三下午反弹
。
    
    “卖压结束，”Comiskey说，“人们在想，利率将会上升，而短期公
债在利率真的上升前只能跌这么多。”
    
    周四圣诞节假期前交投淡静，降低需求，且令本周公债价格走势被放
大。交易商表示，部份投资者也出脱对收益率趋平的押注，这些押注在今
年一直颇有盈利。
    
    五年期和30年期公债 收益率差走平至106个基点，低
于今年年初时的大约220个基点。
    
    政府周三标售290亿美元七年期新债，需求平平。
    
    得标利率为2.125%，为9月来最高。投标倍数为2013年11月来最低，
直接投标买入规模占供应之比是2011年2月来最低。
    
    债市周三在1900 GMT收市，周四将休市。
    
    -----------------------1848 GMT------------------------- 
    
                              价格        变动       收益率%    
    两年期公债      99-25/32   (-01/32)     0.743
    五年期公债      99-10/32   (-02/32)     1.768
    10年期公债     99-27/32   (-03/32)     2.268
    30年期公债     103-10/32  (+11/32)     2.835(完) 
 
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
    

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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