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市场报道 | 2014年 12月 25日 星期四 04:53 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因技术因素和南美天气有利作物生长

路透芝加哥12月24日 - 美国大豆期货在周三交易时间缩短下走低，
交易商说，因技术性卖出、美国现货市场疲软和南美天气良好有利作物生
长。
    
    南美天气良好有助大豆生长，继续提振对巴西和阿根廷大豆丰收的预
期，将令全球大豆大量供应的情况加剧。
    
    指标芝加哥期货交易所(CBOT)3月大豆期货 下跌，但仍在50日移
动均线切入位约10.27-3/4美元之上。
        
    多数豆粕期货收低，但近月1月豆粕 收高。在圣诞节假期前，
市场交投清淡，现货市场几无变动。
    
    豆油在区间内交投后收低。
    
    周四美国市场将因圣诞节假期休市，周五1430GMT恢复交易。
    
    1月大豆期货 收跌9-3/4美分，报每蒲式耳10.28-3/4美元。
        
    CBOT-1月豆粕期货 上涨0.1美元，收报371.4美元。1月豆油期
货 下跌0.29美分，收报31.93美分。
        
    今日CBOT大豆预估成交量为117,176口，豆粕为38,572口，豆油为56,
819口。(完)
      
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
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