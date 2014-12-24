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货币新闻 | 2014年 12月 25日 星期四 05:47 BJT

纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌至五个月低点，连跌第三日

路透纽约/伦敦12月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下跌至五个月低点，在跌破技术性卖出讯号之后跌势延续至第三日。

纽约可可期货来自英镑 上涨的支撑力道在英国市场提前休市后消退。原糖价格少有变动。

在周四圣诞节假期前，市场成交量清淡。ICE期货美国市场将在周五恢复交易，欧洲市场将休市至周一。

3月阿拉比卡咖啡 收低0.85美分，或0.5%，报每磅1.7015美元，盘中一度低见1.6975美元，是近月合约自7月底以来的最低。

交易商表示，交投最活跃的3月合约周一收在从2013年11月低点的升势的50%费波纳奇回档技术位以下，引发持续性的技术卖盘。

3月罗布斯塔咖啡 收低8美元，报每吨1,903美元。

纽约3月可可期货 涨4美元，或0.13%，报每吨2,970美元。伦敦3月可可 收低2英镑或0.1%，报每吨1,983英镑。

原糖期货小幅下跌，交易商说系受到近期供应充裕以及巴西雷亚尔疲软的压力。

3月原糖期货 收低0.07美分，或0.5%至每磅14.76美分。3月白糖 结算上涨1.30美元，报每吨392.00美元。(完)

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(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
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