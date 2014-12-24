纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡跌至五个月低点，连跌第三日

《全球汇市》美国对加拿大软木征税的消息推动美元兑加元急升，欧元走强
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
路透纽约/伦敦12月25日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周三下跌至五个月低点，在跌破技术性卖出讯号之后跌势延续至第三日。
纽约可可期货来自英镑 上涨的支撑力道在英国市场提前休市后消退。原糖价格少有变动。
在周四圣诞节假期前，市场成交量清淡。ICE期货美国市场将在周五恢复交易，欧洲市场将休市至周一。
3月阿拉比卡咖啡 收低0.85美分，或0.5%，报每磅1.7015美元，盘中一度低见1.6975美元，是近月合约自7月底以来的最低。
交易商表示，交投最活跃的3月合约周一收在从2013年11月低点的升势的50%费波纳奇回档技术位以下，引发持续性的技术卖盘。
3月罗布斯塔咖啡 收低8美元，报每吨1,903美元。
纽约3月可可期货 涨4美元，或0.13%，报每吨2,970美元。伦敦3月可可 收低2英镑或0.1%，报每吨1,983英镑。
原糖期货小幅下跌，交易商说系受到近期供应充裕以及巴西雷亚尔疲软的压力。
3月原糖期货 收低0.07美分，或0.5%至每磅14.76美分。3月白糖 结算上涨1.30美元，报每吨392.00美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李婷仪 审校 利棣儿)
路透纽约4月25日 - 美元兑加元周二急升，之前美国宣布对加拿大软木征收关税。欧元触及数月高位，因对法国大选的忧虑缓解，以及欧洲央行可能在6月采取更为鹰派的政策。
Schork Report的Stephen Schork周二称，石油供应仍处于纪录高位附近，OPEC在平衡油市供需方面很失败。
* 现货金势将录得3月2日来表现最差的一天 * SPDR黄金持仓量在过去两天增加6吨 * 白银下滑至一个月低位 路透纽约/伦敦4月25日 - 金价周二跌至两周低位，因市场对法国极 右派总统候选人勒庞将当选总统的担忧缓和，投资者对股市等风险资产的 胃纳增强，拖累黄金下跌。 1853 GMT，现货金 跌0.9%，至每盎司1,264.25美元，势将录得 3月2日以来表现最差的一天，日内稍早触及4月11日来最低1,261.41美元 。 美国期金 收跌0.8%，至1,267.20美元。 一项衡量全球股市指标连续第二天触及纪录高位，10年期美国公债收 益率涨至两周高位，因对美国税改的臆测和法国选举结果令人释怀。 受企业欢迎的法国中间派总统候选人马克龙在周日首轮投票中胜选， 且民调显示他的支持率领先对手勒庞。 “现在，法国首轮选举已经过去，风险意愿重临市场，且有所增强。 市场本来最大的担忧是勒庞表现强劲。”丹麦盛宝银行商品策略部主管Ol e Hansen说